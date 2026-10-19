Ankara 2 No’lu Baro’nun 3. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.
MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara 2 No’lu Baro’nun 3. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa seçilen Muhammed Kürşat Üçüncü ile birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiklerini duyurdu.
"ELİNİ ÖPÜP HAYIR DUALARINI ALDIK"
Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara 2 No’lu Barosu 3. Olağan Genel Kurulu neticesinde ülküdaşımız Av. Sn. Muhammed Kürşat Üçüncü’nün Baro Başkanlığına seçilmesinin ardından Bilge Liderimiz, Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret ederek elini öpüp hayır dualarını aldık" ifadesini kullandı.