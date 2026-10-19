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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye'deki fon soruşturması gündemdeki yerini korurken, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik görevinden ayrılma kararı aldı. Çelik'in Bakan Mehmet Şimşek'e bugünden geçerli olmak üzere emeklilik dilekçesini sunduğu bildirildi.

DAMADI TUTUKLANMIŞTI

Osman Çelik'in damadı İskender Balcı, fon soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KARADAĞ'A KAÇTIĞI BELİRLENMİŞTİ

Soruşturmanın 4'üncü dalgasında hakkında gözaltı kararı verilen İskender Balcı'nın yurt dışına çıkarak Karadağ'a gittiği belirlenmişti. 28 Eylül tarihinde Türkiye'ye dönüş yapan Balcı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BABASI DA ESKİ BDDK YÖNETİCİSİ

Öte yandan tutuklanan İskender Balcı'nın babası Mustafa Balcı'nın da finans bürokrasisinde tanınan bir isim olduğu tespit edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) eski yöneticilerinden olan Mustafa Balcı'nın halen BDDK Etik Komisyonu üyeleri arasında yer alıyor.