Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 100 kişi, mide bulantısı ve kusma şikâyetleri nedeniyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl ilçesinin kırsal Çitli Mahallesi’nde, hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği güçlendirmek amacıyla 2. Geleneksel Mevlid-i Şerif ve Pilav Günü etkinliği gerçekleştirildi.

100 KİŞİ HASTANELİK OLDU

Mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişinin katıldığı programda yaklaşık bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi. Etkinliğin sona ermesinden yaklaşık 3 saat sonra bazı katılımcılarda mide bulantısı ve kusma belirtileri ortaya çıktı. Rahatsızlanan vatandaşlar, İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuran kişi sayısının yaklaşık 100’e ulaştığı öğrenildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tavuklu pilavdan kaynaklanan gıda zehirlenmesi ihtimali üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yürütülecek incelemeler sonucunda belirlenmesi bekleniyor.