Kaynak: Spor Servisi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta karşılaşmasına çıkacak olan Galatasaray, çarşamba günü Türkiye saatiyle 19.45’te Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde ülkede yaşanan toplumsal olaylar nedeniyle sarı-kırmızılı yönetim güvenlik konusunda harekete geçti.

Fransa Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı ile temaslarını sürdüren Galatasaray, maçın başka bir yere alınmasını talep etmiyor. Kulübün önceliği, karşılaşma öncesinde ve sırasında güvenlik tedbirlerinin artırılarak hem futbolcuların hem de tribünlerde yer alacak taraftarların korunması.

Öte yandan Fransa’da yarın oynanacak Paris Saint-Germain-Barcelona mücadelesinde de benzer güvenlik önlemlerinin uygulanması bekleniyor.