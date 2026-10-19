Çin merkezli otomobil markası BYD, Dynasty ailesinin en üst basamağında konumlandırdığı elektrikli sedanını Çinli tüketicilerin beğenisine sundu. Da Han ismiyle de anılan Great Han için belirlenen başlangıç bedeli 235.900 yuan, yani yaklaşık 35 bin dolar oldu.
Çinli şirket yeni sedanı tanıttı: 1.008 kilometre menzil, 9 dakikada şarj
BYD, Great Han isimli yeni elektrikli sedanını Çin’de 235.900 yuan fiyatla satışa sundu. 764 beygire ulaşan motor gücü, 1.008 kilometrelik CLTC menzili ve bataryayı 9 dakikada yüzde 97 doluluğa çıkaran şarj sistemiyle model öne çıkıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Üç ayrı donanım seçeneğiyle satışa çıkan otomobil, arka aks üzerinden güç aktarımı sağlayan ve dört tekerleği birden hareket ettiren alternatiflerle tercih edilebiliyor. Great Han'ın bütün seçeneklerinde 102 kWh kapasiteli, ikinci nesil Blade 2.0 batarya teknolojisi kullanılıyo
CLTC test standardına göre Premium donanımındaki arkadan itişli araç 1.008 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Dört tekerlekten çekişli Flagship seçeneğinde açıklanan değer ise 880 kilometre.
Arka tekerleklere güç veren motorun çıktısı 370 kW, başka bir ifadeyle 496 beygir seviyesinde. Dört tekerleğe güç aktaran seçenekte ön bölüme 200 kW kapasiteli ilave bir elektrik motoru yerleştirilmiş. İki motor birlikte çalıştığında toplam çıktı 570 kW'a, yani 764 beygire yükseliyor.
Yeni sedanın dikkat çeken teknik özellikleri arasında BYD'nin Flash Charging sistemi bulunuyor. İkinci nesil Blade 2.0 batarya teknolojisiyle birlikte çalışan altyapı, doluluk oranını yüzde 10'dan yüzde 70'e beş dakika içinde taşıyabiliyor.
Aynı başlangıç seviyesinden yüzde 97'ye ulaşmak için gereken süre ise dokuz dakika olarak açıklanıyor. Aracın tavanında bulunan LiDAR sensörü, BYD'nin God’s Eye B adlı akıllı sürüş destek altyapısıyla birlikte görev yapıyor.
Bu teknoloji, hem kent yollarında hem de otoyollarda navigasyon temelli sürüş işlevleri sağlıyor. Donanım kapsamında aracın uzaktan otonom biçimde park edilmesine yönelik özellikler de yer alıyor.
Konfor ve yol tutuş tarafında ise DiSus-A çift odacıklı havalı süspansiyon sistemi ile arka tekerlekleri yönlendirebilen mekanizma öne çıkıyor. Ön koltuklar, sıfır yer çekimi yaklaşımı esas alınarak tasarlanmış.
Söz konusu ekipmanlar, yolculuk konforunu desteklemenin yanı sıra otomobilin hareket kabiliyetini artırmayı amaçlıyor.
BYD'nin yeni modelinde uzunluk 5.256 milimetre, genişlik 1.999 milimetre, yükseklik ise 1.510 milimetre olarak belirtiliyor. Ön ve arka aks arasındaki mesafe 3.130 milimetreye ulaşıyor.
Ölçüleriyle Tesla Model S ve Lucid Air'i geride bırakan otomobil, boyut bakımından uzun aks aralığıyla öne çıkan Mercedes-Benz S-Serisi'ne yakın bir noktada bulunuyor. Bu ölçüler, modelin büyük gövdeli elektrikli sedanlar arasında yer almasını sağlıyor.
Great Han'ın ürün gamına katılmasıyla BYD'nin üst sınıftaki elektrikli otomobil seçenekleri genişledi. Sedan, markanın aynı ailede yer alan amiral gemisi SUV modeli Great Tang'i tamamlıyor.
BYD, Great Tang'i haziran ayının ortalarında satışa çıkarmıştı. SUV, piyasadaki ilk üç ayında her ay 10 binin üzerinde satış adedine ulaşmıştı.