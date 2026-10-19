Çinli şirket yeni sedanı tanıttı: 1.008 kilometre menzil, 9 dakikada şarj

Çin merkezli otomobil markası BYD, Dynasty ailesinin en üst basamağında konumlandırdığı elektrikli sedanını Çinli tüketicilerin beğenisine sundu. Da Han ismiyle de anılan Great Han için belirlenen başlangıç bedeli 235.900 yuan, yani yaklaşık 35 bin dolar oldu.