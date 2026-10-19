Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, seçim takvimine dair geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunmuştu. Uçum, 2028 yılında yapılması beklenen seçimlerin tarihine ilişkin yaptığı açıklamada "Seçimin 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük oranda netleşti" ifadelerini kullandı.

Uçum'un açıklaması, seçimlerin olağan takvimden önce yapılması olasılığını yeniden gündeme getirmişti.

ÖZEL: TAAHHÜDÜ KİMDEN ALMIŞ, ONU BİR AÇIKLASIN

YENİ Parti lideri Özgür Özel’e bir programda Mehmet Uçum'un 'erken seçim' tartışmalarıyla ilgili tarih vererek yaptığı açıklamalar soruldu.

Özel "Ben diyorum ki bizden böyle bir şey konuşulmadı, konuşulması da mümkün değil. Zaten biz seçimlerin birkaç hafta ya da 1 ay öne alınmasını erken seçim değil, Anayasa'nın seçimlerin öne alınması maddesinin arkasından dolaşmak, Anayasa'ya karşı muvazaalı bir işlem yapmak olarak görüyoruz. Zaten bizim açımızdan biz bu tartışmaya kapalıyız" cevabını verdi.

Özel, Uçum’un kesin ifadesine dair ise “Sayın Mehmet Uçum o zaman Meclis'in iradesini ipotek altına alan ve 'Bu tarih kesinleşti' dediği taahhüdü kimden almış, onu bir açıklasın” dedi.

"Mehmet Uçum butlanı mı ifade ediyor?" diye soran Özel, “Meclis üzerindeki bir tahakkümünü savunacak nasıl bir aritmetik kurmuş? Ona bir bakmak lazım. Sorun, Saray'da oturanların kendini Meclis'in üzerinde görme sorunu. Sorun, Saray'da oturan, bütün kararların Saray'dan tek elden verildiği ve bu kararların uygulanacağı kurşun askerlerin de Meclis'e dizildiği algısı. Biz o kurşun askerler içinde değiliz” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Uçum, daha önce TBMM'nin 360 milletvekilinin oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda 16 Nisan 2028'de seçimlerin olabileceğini ifade etmişti.

Uçum, bu tarihin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için yapılan 2017 referandumunun yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle de önem taşıdığını ifade etmişti.

Uçum'un, 2028 yılında yapılması beklenen seçimlerin tarihine ilişkin yaptığı "Seçimin 2028 Mart veya Nisan'da yapılması büyük oranda netleşti" açıklama seçim tarihi tartışmalarını alevlendirmişti.