Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

NTV'de yer alan habere göre Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy görevden alındı. Aksoy'un İstanbul Vali Yardımcısı olarak görevine devam edeceği bildirildi.

Görevden alınan Aksoy'un yerine Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş AKHAN, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediyesi'nin seçilmiş başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim 20245 tarihinde tutuklanmıştı. Ardından görevden alınan Özer'in yerine vali yardımcısı Can aksoy atanmıştı.

Esenyurt Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonu kapsamında ise, Esenyurt Belediyesi kayyumu Can Aksoy'un atadığı Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'a ait iki evde yüksek miktarda döviz bulunmuştu.

7 Ekim’de düzenlenen operasyonda Ulutaş’ın evinde yapılan aramada 450 bin 854 dolar, 31 bin 815 avro ve 2 milyon 580 bin lira ele geçirilmişti.

15 Ekim’de yeni bir adrese operasyon düzenlenmiş, Küçükçekmece’deki boş bir dairede iki çelik kasa bulunmuştu. Kasaların içinden çıkan paranın toplamının 7 milyon dolar ve 400 bin avro olduğu bildirilmişti.

Yusuf Ulutaş operasyon kapsamında tutuklanmıştı.