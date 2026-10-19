5 bin yaşında ve canlı... Dünyanın en yaşlı ağacının sırrı çözüldü

Bazı yıllarda hiç büyüme halkası oluşturmayan, kimi zaman ise 100 yılda yalnızca 2,5 santimetre kalınlaşan bu türün, yoğun ve reçine bakımından zengin bir odun yapısı geliştirdiği aktarılıyor. Bu yapı, ağacı çürümeye, mantarlara ve böceklere karşı koruyor.