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Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcısı Osman Çelik ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Mahmut Sütçü istifa etti. İki ismin istifasının ardından Borsa İstanbul'da sert kayıp yaşandı.

İSTİFA SONRASI BORSA ÇAKILDI

17.00'da 11 bin 574 puanda seyreden borsa, istifa haberlerinin açıklanmasıyla beraber yüzde 1,52'lik sert bir kayıp yaşadı. Borsa İstanbul, 11 bin 348 puana geriledi.

SABAH SAATLERİNDE DÜŞÜŞLE BAŞLAMIŞTI

Sabah saatlerinde 11 bin 761 puanda güne başlayan Borsa İstanbul, akşam saatlerine kadar yüzde 1,64'lük kayıpla 11 bin 568 seviyelerine geriledi.

18.09 itibarıyla Borsa İstanbul'da toplamda düşüş yüzde 2,49 oldu. Borsa İstanbul günü 11 bin 430 seviyelerinde kapattı.