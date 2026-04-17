YENİÇAĞ - 17 Nisan 2026 Cuma gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ

MANSUR YAVAŞ'TAN 'SORUŞTURMA' AÇIKLAMASI: ÇALMADIM, ÇALDIRMADIM

Hakkında soruşturma izni verilen Mansur Yavaş, “Çalmadım, çaldırmadım. Biz haram yemiyoruz" dedi. Hiç kimsenin yakınları ve kendinin mal edindiğine dair iddiada bulunamayacağını söyleyen Yavaş, “Ben bunun sözünü veriyorum. Namusumuz ve şerefimizle görevimizi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKIN GÜRLEK'TEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: GÜLİSTAN DOKU, RABİA NAZ VE ROJİN KABAİŞ DOSYALARI YENİDEN AÇILIYOR

Seyhan Avşar, Türkiye’nin kanayan yarası haline gelen faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarına ilişkin kritik bir gelişmeyi köşesine taşıdı. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşen Avşar, Gülistan Doku, Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyalarının özel bir ekip tarafından sil baştan incelendiğini duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ’TA SALDIRININ YAŞANDIĞI OKUL KAPATILDI MI? VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci bir öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırının gerçekleştiği okulun kapatılacağı iddiasına ilişkin valilikten açıklama geldi. Valilik, kent genelinde pazartesi itibarıyla eğitimin başlayacağını okuldaki öğrencilerin farklı okullara dağıtılacağını bildirdi.

GÜLİSTAN DOKU DOSYASINDA KRİTİK GELİŞME: HASTANE KAYITLARI SİLİNMİŞ

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun hastane başvurusuna ait verilerin sistemden kasten silindiği tespit edildi.

OKUL SALDIRISINDAKİ ŞOK DETAYLAR: KIZLAR TUVALETİ AYRINTISI...

Kahramanmaraş’taki okul katliamının perde arkasına ilişkin detaylara YENİÇAĞ ulaştı. İşte katliamın önünü açan olaylar ve saldırı anına dair çarpıcı ayrıntılar…

İZZET ULVİ YÖNTER X HESABINI KAPATTI: SON PAYLAŞIMINDA MESAJ VERMİŞTİ

MHP'de bir süredir dikkatlerin üzerine çevrildiği isim olan İzzet Ulvi Yönter x hesabını kapattı.

YENİÇAĞ

HÜRMÜZ AÇILDI PETROL ÇAKILDI!

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma kararı piyasaları salladı. Brent petrol yüzde haberin ilk dakikalarında yüzde 9.15 gerileyerek sert düştü. Düşüş yüzde 11,44'e kadar giderken, Brent petrolün fiyatı 87,97 dolara geriledi.

TOM BARRACK'TAN S-400 VE F-35 MESAJI: TÜRKİYE'NİN YENİDEN KABULÜ MÜMKÜN

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak açıklamalarda bulundu. Barrack, "Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. Benim temsil ettiğim taraf açısından, F-35 programına yeniden kabul edilmek de mümkün" dedi.

PENTAGON’DA DUA TARTIŞMASI: HOLLYWOOD REPLİĞİ Mİ OKUDU?

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pentagon’da gerçekleştirilen bir dua etkinliğinde kullandığı ifadelerle tartışmaların odağına yerleşti.

İRAN'DAN 'YA BARIŞ YA SAVAŞ' ÇIKIŞI: GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETMİYORUZ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, "(ABD-İran arasındaki) Herhangi bir geçici ateşkesi kabul etmiyoruz. Çünkü diplomasiyi tüketmek için kullanılan ve ardından yeniden savaşa dönülen bu kısır döngü sona ermelidir" dedi.

PAPA’NIN KARDEŞİNE BOMBA İHBARI PANİĞİ

Trump ile gerilimin yükseldiği süreçte Papa 14. Leo’nun kardeşinin evine yapılan ihbar, mahallede kısa süreli paniğe yol açtı.

YENİÇAĞ

YIL SONU DOLAR VE ENFLASYON TAHMİNİ DEĞİŞTİ: MERKEZ BANKASI ANKETİ PAYLAŞTI

TCMB’nin 2026 Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, paylaşıldı. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,53’e çıkarken, dolar kuru tahmini 51,23 TL seviyesine revize edildi.

METROLARDA ATM KİRA BEDELLERİ AÇIKLANDI: FİYATLAR DUDAK UÇUKLATACAK CİNSTEN...

İBB Meclisi tarafından onaylanan "2026 Yılı Ücret Tarifesi" ile metro istasyonlarındaki ATM yerlerinin kira bedelleri yolcu yoğunluğuna göre kademeli olarak yeniden belirlendi.

YAZISI

O RAPOR; MARAŞ’I, URFA’YI HABER VERİYORDU...

Bol şekilli ve görüntülü toplantılar… Üst perdeden atılan nutuklar… “cek”ler “cak”lar… Bugün; anneler-babalar kan ağlıyor. Pişkin yöneticiler ise ballı koltuklarında sefa sürmeye devam ediyor!..

YENİÇAĞ

TARİH YAZDI GÖNÜLLERİ FETHETTİ: YARI FİNAL SONRASI ARDA TURAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda yarı finale yükseldi. Türk teknik direktör, Konferans Ligi tarihinde bu aşamaya ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

BEŞİKTAŞ ORKUN KÖKÇÜ'NÜN FİYATINI BİÇTİ: BU PARAYA SATILIRSA REKOR OLACAK

Beşiktaş yönetimi, takımın yıldız orta sahası Orkun Kökçü için bonservis beklentisini yeniden belirledi. Siyah-beyazlı kulübün, hem yükselen performans hem de 2026 Dünya Kupası süreci nedeniyle oyuncu için talep edilen rakamı artırdığı ifade edildi.

