MHP'de bir süredir yaşanan gelişmelere yenileri ekleniyor. "MHP'ye sızan ajan" paylaşımının ardından partideki genel başkan yardımcılığı görevinden istifa eden İzzet Ulvi Yönter x hesabını kaybetti. Yönter sosyal medya hesabını kapatması akıllara yeni sorular getirdi. Yönter, hesabını kapatmadan son olarak "Allah bes, baki heves" paylaşımı yapmış, bu da MHP yönetimine mesaj olarak değerlendirilmişti.

Diğer yandan, MHP Teşkilatlarında Yönter tasfiyesi sürüyor. İstanbul teşkilatlarının görevden alınmasını, Kütahya, Eşkişehir, Kars, Bilecik ve Çanakkale izledi. MHP'de teşkilatlardaki görevden almaların sürmesi beklenirken Yönter cephesinin hamle yapıp yapmayacağı merak ediliyor.