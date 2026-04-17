Kahramanmaraş’ta 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısının ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nun kapatıldığı iddia edildi. Onikişubat ilçesinde yaşanan olayın ardından eğitime ara verilen okulun yeniden açılmayacağı yönünde karar alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Halk TV muhabiri Umut Taştan’ın aktardığına göre, CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile görüştü. Görüşme sonrasında Ateş, pazartesi açılması planlanan okulun artık eğitim faaliyetini sürdürmeyeceğini söyledi.

Valilik ise açıklamayı “yanlış anlaşılma” diyerek reddetti. Yapılan duyuruya göre pazartesi günü kent genelinde eğitim başlayacak, söz konusu okuldaki öğrenciler farklı okullara yönlendirilecek ancak bunun geçici olacağı belirtildi.