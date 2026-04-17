Yapay zeka Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçının sonucunu tahmin etti

Trendyol Süper Lig’de zirveyi yakından ilgilendiren karşılaşmada Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de sahasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor.
Trendyol Süper Lig'in 29. hafta maçında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Yapay zeka zorlu karşılaşmanın sonucunu tahmin etti. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
Yapay zekaya maçın sonucunu sorduk.
Fenerbahçe, Süper Lig’de Galatasaray’ın hemen arkasında 66 puanla 2. sırada yer alıyor ve şampiyonluk yarışını sonuna kadar zorlamaya devam ediyor. 19 galibiyet, 9 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetlik performansıyla ligin en istikrarlı ekiplerinden biri konumundalar.
Özellikle iç sahada oldukça yüksek bir galibiyet oranına sahip olan sarı-lacivertliler, evinde oynadığı maçlarda hem oyun hem de skor üstünlüğünü sık sık rakiplerine kabul ettiriyor. 66 gol atıp 28 gol yemeleri ise +38 averajla hücum ve savunma dengesini net şekilde ortaya koyuyor.
Rakip Çaykur Rizespor ise 36 puanla ligin orta sıralarında, 8. basamakta bulunuyor. 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 39 gol atıp 40 gol yiyerek -1 averajda kaldı. Rizespor’un en dikkat çeken yönü istikrarsız performansı. Özellikle deplasman maçlarında ciddi zorlanıyorlar ve dış sahada puan almakta sık sık problem yaşıyorlar.
Fenerbahçe’nin bu sezonki en dikkat çekici istatistiği ise sadece 1 mağlubiyet almış olması. Bu durum, takımın ne kadar zor yenilen bir yapı kurduğunu gösteriyor. Rizespor ise zaman zaman iyi performanslar ortaya koysa da özellikle savunma zaafları nedeniyle maç içinde kırılgan bir görüntü sergiliyor.
Son haftalardaki form durumlarına bakıldığında Fenerbahçe’nin genel olarak dominant bir grafik çizdiği görülüyor. Hücum hattı yüksek skor üretirken, savunma da maç başına 1 golün altında gol yeme ortalamasıyla güven veriyor. Rizespor ise son maçlarında inişli çıkışlı bir performans sergiliyor; gol bulabilen ancak savunmada ciddi açıklar veren bir takım görüntüsünde.
İki takım arasındaki tarihsel üstünlük ise oldukça net: Fenerbahçe, özellikle iç sahada rakibine büyük üstünlük kurdu. Sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçı da Fenerbahçe 5-2 kazanmıştı.
İstatistikler de bu tabloyu destekliyor. Fenerbahçe maç başına yaklaşık 2.3 gol ortalamasıyla oynarken, Rizespor’un deplasmanda gol üretme ortalaması daha düşük seviyelerde kalıyor. Topa sahip olma, şut sayısı ve oyun kontrolü açısından da Fenerbahçe belirgin şekilde üstün.
Genel tabloya bakıldığında Fenerbahçe’nin hem kadro kalitesi hem form durumu hem de istatistiksel üstünlüğü bu maçın net favorisi olduğunu gösteriyor. Rizespor’un zaman zaman gol bulma ihtimali olsa da savunma zaafları ve deplasman performansı bu maçta işlerini zorlaştırıyor.
Maç tahmini: Fenerbahçe kazanır
Olası skor: 3-1 (alternatif: 2-0 )