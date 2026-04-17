Otobüs yolculuğunun olmazsa olmazı ikramlar, ekonomik gerekçelerle tarih oluyor. Kısa mesafelerde tamamen kaldırılan ikram servisinin artık mesafe fark etmeksizin kaldırılması planlanıyor.
Otobüslerde bir devir kapanıyor: İkram servisi paralı olacak
Yüksek akaryakıt fiyatları ulaşım maliyetlerini ciddi oranda yukarı taşıyor. Maliyetlerin bilet fiyatlarına yansıtılması, otobüsleri uçakla yarışır hale getirdi. Vatandaşlar kısa mesafede bile binlerce lira ödemek zorunda kaldı.
Sektörde konuşulanlara göre yolculara yalnızca su verilmesi, diğer yiyecek ve içeceklerin ise ücretli sunulması gündemde.
Show Haber'de yer alan habere göre, firmalar özellikle artan yakıt ve operasyon maliyetlerini gerekçe göstererek ikram hizmetini minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda sandviç, kek ve içecek gibi ürünlerin satışa sunulacağı yeni bir model üzerinde çalışılıyor.
Uygulamanın yaygınlaşması ihtimali yolcular arasında rahatsızlık yarattı. Daha önce ücretsiz sunulan hizmetlerin kaldırılmasına tepki gösteren bir yolcu, "Eskiden ikram vardı, şimdi çoğu şeyi kaldırdılar. Sadece su veriliyor" diyerek değişime tepki gösterdi.
Yeni düzenlemenin kısa süre içinde birçok firma tarafından hayata geçirilmesi bekleniyor.