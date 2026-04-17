İsrail ile Lübnan arasında 10 günlük geçici ateşkesin sağlanması sonrası İran’dan flaş bir adım geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Lübnan’da ateşkesin sağlanmasına paralel olarak Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilerin geçişlerine açıldığını duyurdu. Böylece Boğaz, 1,5 ay sonra gemi geçişlerine açıldı.

Arakçi, ateşkes boyunca gemilerin Hürmüz’den geçeceğini söyledi.

İran’ın Hürmüz’ü yeniden açması piyasaları hareketlendirdi. Açıklamanın gelmesi sonrası Brent petrolün varil fiyatı bir anda 90 doların altına geriledi. Brent petrol, saat 16,13 itibari ile yüzde 10’un üzerinde değer kaybederek 88,65 dolara kadar geldi.

Öte yandan Avrupa gaz fiyatlarında düşüş yüzde 7'yi geçti. Dolar endeksi yüzde 0,46 düşüşle 97,765'e geriledi.

Ons altın yüzde 1,3 primle 4.850 doları aşarak 2 günün en yükseklerini gördü. Ons gümüş yüzde 4,5 artışla 17 Mart'tan bu yana ilk kez 82 doları aştı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yükselişini güçlendirirken, bankacılık endeksinde değer kazancı yüzde 3'ün üzerine çıktı.