Beşiktaş Orkun Kökçü'nün fiyatını biçti: Bu paraya satılırsa rekor olacak

Beşiktaş yönetimi, takımın yıldız orta sahası Orkun Kökçü için bonservis beklentisini yeniden belirledi. Siyah-beyazlı kulübün, hem yükselen performans hem de 2026 Dünya Kupası süreci nedeniyle oyuncu için talep edilen rakamı artırdığı ifade edildi.

Gül Devrim Koyun
Geçtiğimiz yaz rekor bedelle transfer edilen 25 yaşındaki futbolcu, sezonun özellikle ikinci yarısında gösterdiği performansla takımın en etkili isimlerinden biri haline geldi.

Beşiktaş formasıyla çıktığı 34 karşılaşmada 8 gol ve 9 asist üreten Kökçü, toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.

Fanatik’in haberine göre, siyah-beyazlı yönetim daha önce 50 milyon euro olarak belirlenen bonservis beklentisini 60 milyon euro seviyesine çıkardı.

Bu rakamın altında gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı aktarıldı.

Transferin bu bedelle gerçekleşmesi halinde Beşiktaş, Süper Lig tarihinin en yüksek oyuncu satışına imza atmış olacak.

Öte yandan Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunan Orkun Kökçü’nün, yalnızca üst düzey takımlardan gelecek tekliflere açık olduğu ve kariyer planlamasını bu doğrultuda yaptığı belirtildi.

Oyuncunun Beşiktaş’ta şampiyonluk hedefi bulunduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı.

Kaynak: Diğer
