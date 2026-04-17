Texas’ın ünlü çikolata markalarından Kate Weiser Chocolate, artan maliyetler ve ekonomik baskılar sonrası iflas ederek faaliyetlerini durdurma kararı aldı. 12 yıldır hizmet veren şirket, mali krize daha fazla dayanamadı.

Dallas başta olmak üzere önemli noktalarda mağazaları bulunan markanın kurucusu Kate Weiser, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şirketin operasyonlarını kalıcı olarak sonlandırdığını duyurdu.

Weiser, özellikle paketleme giderleri, kira maliyetleri ve genel işletme harcamalarındaki yükselişin şirketi iflasa sürüklediğini belirtti. Uzun süredir markayı ayakta tutmaya çalıştıklarını ifade eden Weiser, her yıl bir süre daha devam etme umuduyla hareket ettiklerini ancak ekonomik koşulların buna izin vermediğini söyledi.

Şirket kapsamında çevrim içi siparişler 15 Nisan itibarıyla tamamen durduruldu. Dallas’taki mağazaların ise eldeki son çikolatalar satılana kadar açık kalacağı açıklandı.

Weiser, kapanış sürecindeki önceliğinin çalışanlarının yeni iş imkanlarına kavuşması olduğunu belirtirken, müşterilerine de destekleri için teşekkür etti.

Markanın kapanma haberi sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı üzüntüsünü dile getirdi. Birçok kişi, Kate Weiser Chocolate’ın şehir için simge markalardan biri olduğunu ifade etti.