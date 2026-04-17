Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyada yer alan resmi belgeler, Doku’nun kaybolmadan kısa süre önce hastaneye gittiğini gösterdi.

KAYITLAR SİSTEMDE YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün POLNET sistemi üzerinden yapılan incelemelerde, Gülistan Doku’nun 31 Aralık 2019 saat 09.09’da Tunceli Devlet Hastanesi’ne giriş yaptığı tespit edildi.

Ancak hastanenin kendi bilgi yönetim sisteminde aynı tarihe ait herhangi bir kaydın bulunamadığı belirlendi.

'KASTEN SİLİNDİ'

Sözcü'de yer alan habere göre soruşturma kapsamında elde edilen bulgular üzerine hastane veri tabanı detaylı şekilde incelendi.

Bilişim firması tarafından hazırlanan raporda, ilgili tarihe ait sistem kayıtlarının bulunmamasının olağan olmadığı ve verilerin yetkisiz teknik müdahaleyle kasten silinmiş olabileceği değerlendirildi.

Adli kayıtlarda POLNET verilerinin resmi belge niteliği taşıdığına dikkat çekilerek, söz konusu giriş kaydının kesin delil olduğu ifade edildi.

Ayrıca silme işleminin basit bir hata olmayacağı, ileri düzey teknik bilgiye sahip kişiler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği kaydedildi.

Bu durum olayın planlı şekilde yapılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

YENİ İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Dosyada yer alan bilgilerde, kurtarılan bazı veri parçalarında gebelikle ilişkili olabileceği değerlendirilen tıbbi başlıkların bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda savcılık, silinen kayıtların bu yönde bilgi içerip içermediğinin araştırılmasını istedi.

Öte yandan Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği ise daha önce yaptığı açıklamada, Doku’nun söz konusu tarihte hastaneye başvurmadığını bildirmişti.