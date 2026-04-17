Gazeteci Seyhan Avşar’ın sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargıdaki "cezasızlık" algısını kıracak ve toplumsal vicdanı rahatlatacak bir irade beyanında bulundu. Bakanlık bünyesinde özel bir çalışma grubunun kurulduğunu açıklayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

TUNCELİ VALİSİ HAKKINDAKİ SKANDAL İDDİA DOĞRULANDI

Seyhan Avşar, yazısında Gülistan Doku dosyasındaki en karanlık noktalardan birine de ışık tuttu. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in, oğlunu korumak adına Gülistan Doku’nun telefonunu savcılığa teslim etmeden önce açtığı ve incelediği iddialarını yetkili isimlere soran Avşar, acı gerçeği "Maalesef bu iddia doğru." diyerek paylaştı.

Avşar, yazısında eski Vali Sonel’e dikkat çeken “Sayın Vali, siz hangi sıfatla o telefonu incelediniz? Amacınız neydi?” sorularını yöneltti.

DOSYALARDA YENİ HAREKETLİLİK: BAZ KAYITLARI MERCEK ALTINDA

Yargı kulislerinden edinilen bilgilere göre, dosya sadece raftan indirilmekle kalmadı, teknik bir kuşatma altına alındı. "Adalet Bakanı Akın Gürlek’e sordum." diyen Seyhan Avşar şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan Doku dosyası neden yeniden gündeme alındı?

Soruşturma hangi aşamada?

Bu dosyada gerçekten yeni bir ifade var mı?

Bakan Gürlek’in verdiği yanıt dikkat çekiciydi:

“Adalet Bakanlığı bünyesinde bir ekip kurduk. Bu ekip vicdanları yaralayan dosyaları inceleyecek. Sadece Gülistan Doku dosyası değil; Rabia Naz ve Rojin Kabaiş dosyaları da inceleniyor. Faili meçhul kadın ve çocuk dosyalarının üzerine titizlikle gideceğiz. Gülistan Doku dosyasını ise Tunceli Başsavcısı titizlikle inceledi. Elini taşın altına koymuş durumda. Gerekli incelemeleri yapıyor. Böylesine hassas dosyalarda ucu kime dokunursa dokunsun, titizlikle soruşturmayı yürüten başsavcılarımızın yanındayız.”"

Bakan Gürlek’in cümlelerinin bürokratik bir yanıt olmadığını söyleyen Avşar "Yıllardır karanlıkta bekleyen dosyalar için bir irade beyanı olarak değerlendirdim bu açıklamayı." dedi.

Avşar, "özellikle “ucu kime dokunursa dokunsun” vurgusu çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN ADALETLE SINAVI

Seyhan Avşar, yazısının sonunda Gülistan Doku’ya ne olduğunun bulunmasının artık bir asayiş meselesinden öte, Türkiye’nin adalet sistemiyle olan güven ilişkisinin bir testi olduğunu vurguladı. 6 yıldır cevapsız kalan "Gülistan Doku’ya ne oldu?" sorusu, Bakanlığın bu yeni hamlesiyle ilk kez bu kadar güçlü bir çözüm ihtimaliyle karşı karşıya.

Seyhan Avşar'ın yazısına sonuna düştüğü "Bazı dosyalar yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da görülür. Bu soruya verilecek gerçek cevap, Türkiye’nin adaletle ilişkisini ortaya koyacak." notu da dikkat çekti.