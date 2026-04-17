Hegseth’in konuşmasında yer verdiği sözlerin, Quentin Tarantino’nun kült yapımı Ucuz Roman filminde geçen ve İncil’den esinlenerek oluşturulmuş bir repliğe büyük ölçüde benzediği fark edildi.

Tören sırasında katılımcılardan kendisine eşlik etmelerini isteyen Hegseth, “Düşen havacının yolu, bencilliğin ve kötülüğün gölgesinde kuşatılmıştır. Kardeşlik ve görev uğruna karanlıkta yolunu kaybedenlere rehberlik eden kişi kutsanır; çünkü o, kardeşinin koruyucusu ve kayıpların yol göstericisidir” ifadelerini kullandı.

Hegseth, bu sözlerin İncil’deki Ezekiel 25:17 ayetine bir gönderme olduğunu düşündüğünü belirterek, duayı “CSAR 25:17” olarak adlandırdı. “Combat Search and Rescue” (Muharebe Arama ve Kurtarma) teriminin kısaltması olan CSAR, düşman hattı gerisinde kalan pilotların kurtarılmasını üstlenen askeri birimi ifade ediyor. Bakan, bu duanın geçmişte İran’da gerçekleştirilen bir kurtarma operasyonu öncesinde de okunduğunu söyledi.

Ancak dikkat çeken nokta, söz konusu duanın Samuel L. Jackson tarafından filmde dile getirilen ünlü monoloğa neredeyse birebir benzemesiydi. Filmdeki versiyonda “düşen havacının yolu” yerine “doğru insanın yolu” ifadesi kullanılıyor.

Öte yandan, İncil’de yer alan orijinal Ezekiel 25:17 ayetinin filmdeki ve törende okunan versiyona kıyasla daha kısa ve farklı bir içeriğe sahip olduğu biliniyor. Ayette, ilahi adalet ve cezalandırmaya vurgu yapan daha sert ifadeler yer alıyor.