İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, nisan ayı oturumunda kentin ulaşım ağlarındaki ticari hareketliliği doğrudan etkileyecek olan "2026 Yılı Ücret Tarifesi"ni onayladı.

Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ yönetiminde Saraçhane’de toplanan kurul, metro istasyonları ve etkileşim alanlarındaki ATM yerlerinin kiralama bedellerini, istasyonların yolcu yoğunluğu ve lokasyon değerine göre kademeli olarak yeniden belirledi.

KİRA BEDELLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

Yeni tarifede en yüksek kira bedeli, kentin en kritik aktarma merkezi olan Yenikapı istasyonuna biçildi. Yenikapı’da tek bir ATM yerinin aylık kira bedeli 270 bin lira olarak belirlenirken; Şişli-Mecidiyeköy, Taksim ve Zeytinburnu gibi ana arterlerdeki duraklar için bu rakam 180 bin lira seviyesine çekildi.

Lokasyon bazlı fiyatlandırma stratejisi kapsamında kentin farklı bölgelerinde de metrekare değerleri netleşti. Buna göre Yenibosna, Bakırköy ve Bağcılar hattındaki istasyonlarda ATM yerleri aylık 120 bin liradan kiralanacak.

Sosyal ve ticari yoğunluğun bir kademe daha düşük olduğu Bahçelievler ve Başakşehir gibi noktalarda bedel 60 bin lira olurken; Halkalı ve Atatürk Havalimanı bölgeleri için 30 bin liralık aylık ücret tarifesi uygulandı.

Oy çokluğuyla kabul edilen düzenleme, metro hatlarındaki ticari alanların işletilmesinde 2026 yılı boyunca geçerli olacak.