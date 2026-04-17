ABD’de dikkat çeken bir güvenlik olayı yaşandı. Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’nun kardeşi John Prevost’un Illinois eyaletindeki evine bomba ihbarı yapıldı.

MAHALLE BOŞALTILDI

İhbarın ardından güvenlik güçleri hızla bölgeye sevk edilirken, evin bulunduğu mahallede geniş çaplı önlemler alındı.

Olası bir tehlikeye karşı çevredeki evler kısa sürede tahliye edildi.

İNCELEME SONRASI GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay yerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından ihbarın asılsız olduğu belirlendi.

Herhangi bir patlayıcıya rastlanmazken, mahalle sakinleri yaşanan durumun kendilerini tedirgin ettiğini ifade etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tehlikenin ortadan kalkmasının ardından vatandaşlar evlerine dönerken, polis ekipleri ihbarın kaynağını tespit etmek için çalışma başlattı. Olayın, Papa 14. Leo’nun son dönemde yaptığı açıklamaların ardından yaşanması dikkat çekti.