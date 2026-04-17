TCMB'nin nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları, ekonomi çevrelerinde enflasyon ve döviz kuru üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğünü, büyüme beklentilerinin ise bir miktar aşağı çekildiğini gösteriyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ ARTTI

70 uzmanın görüşleriyle şekillenen raporda, özellikle yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisinin yüzde 25,38’den yüzde 27,53 seviyesine yükselmesi dikkat çekiyor. Benzer bir ivme orta vadeli tahminlere de yansırken, 12 ay sonrası için öngörülen TÜFE oranı yüzde 23,39’a, 24 ay sonrası beklentisi ise yüzde 18,02’ye tırmanmış durumda. Katılımcıların olasılık tahminleri incelendiğinde, önümüzdeki bir yıllık süreçte enflasyonun ağırlıklı olarak yüzde 22 ile yüzde 25 bandında seyredeceği fikri hakimiyet kazanıyor.

FAİZ SABİT KALDI

Para politikası ve finansal piyasa öngörülerinde ise daha temkinli bir duruş göze çarpıyor. Cari ay sonu gecelik faiz beklentisi yüzde 40 seviyesindeki yerini korurken, Merkez Bankası’nın nisan ayı politika faizine dair beklentiler yüzde 37,75 olarak şekilleniyor.

DOLARDA RAKAM DEĞİŞTİ

Döviz kanadında Türk lirasının değer kaybı beklentisi sınırlı bir artışla devam ediyor; yıl sonu dolar kuru tahmini 51,23 TL’ye, bir yıl sonrası için ise 53,62 TL seviyesine revize edilmiş bulunuyor.

Ekonomik aktiviteye dair projeksiyonlarda ise soğuma sinyalleri mevcut; zira 2026 yılı için büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 3,5'e, 2027 yılı tahmini ise yüzde 4,1’e çekilerek daha muhafazakar bir büyüme tablosu çiziliyor.