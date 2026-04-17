Türkiye'den Avustralya vatandaşlarıyla ilgili önemli bir karar geldi.
Türkiye'ye akın edecekler: Bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirildi.Derleyen: Sinan Başhan
Kararda muafiyetin şartları da açıklandı.
VİZEDEN MUAF TUTULACAKLAR
Karar kapsamında, Avustralya vatandaşları her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince alınan kararın bugünden itibaren uygulanacağı belirtildi.