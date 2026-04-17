17 Nisan 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Türkiye'ye akın edecekler: Bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi

Türkiye'ye akın edecekler: Bir ülkeye daha vize muafiyeti getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarına, Türkiye’ye yapacakları turistik seyahatler ve transit geçişlerde vize muafiyeti getirildi.

Sinan Başhan
Türkiye'den Avustralya vatandaşlarıyla ilgili önemli bir karar geldi.

Buna göre ülke vatandaşlarından Türkiye'ye girişte vize zorunluluğu aranmayacak.

Avustralya vatandaşlarına Türkiye'ye girişte vize muafiyeti kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda muafiyetin şartları da açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, Avustralya’nın umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarına Türkiye’ye yapacakları seyahatlerde vize muafiyeti sağlandı.

VİZEDEN MUAF TUTULACAKLAR

Karar kapsamında, Avustralya vatandaşları her 180 gün içinde azami 90 gün süreyle Türkiye’ye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerde ve transit geçişlerinde vizeden muaf tutulacak.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince alınan kararın bugünden itibaren uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
