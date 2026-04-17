ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl 5'incisi düzenlenen forumda Barrack, Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çekerek, "Türkiye, bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi, bölgenin en önemli dinamolarından birisi” dedi.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BÜYÜK SAYGIM VAR"

ABD'li elçi, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük saygım var." dedi. Barrack, İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime de değinerek, iki ülke arasındaki durumun “sadece retorik” düzeyinde olduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE HAFİFE ALINMAYACAK BİR ÜLKE"

Barrack, İran ile yaşanan olumsuz gelişmelere rağmen Türkiye’nin istikrarı korumaya yönelik sergilediği olumlu tutum nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Erdoğan’ın bölgede “akil bir duruş” sergilediğini belirten Barrack, bu tutuma büyük saygı duyduğunu ifade etti.

Türkiye’nin barış diplomasisi yürüten tek NATO ülkesi olduğunu vurgulayan Barrack, Ankara’nın bölgesel dengelerde önemli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

İsrail ile Türkiye arasındaki gerilime de değinen Barrack, liderler arasında yaşanan sert söylemlerin büyük ölçüde retorik olduğunu belirtti. İki ülke arasında gerçek anlamda bir çatışma ihtimalinin bulunmadığını ifade eden Barrack, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sürecinde de önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Barrack ayrıca, İsrail’in Türkiye ile ittifak kurması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye’nin savunma sanayii ve askeri gücüne dikkat çekti. Türkiye’nin hafife alınacak bir ülke olmadığını belirtti.

"S-400'E ÇÖZÜM BULUNACAK, F-35'E YENİDEN KABUL MÜMKÜN"

Türk-Amerikan ilişkilerinin seyrine ilişkin soruyu yanıtlayan Barrack, son 16 ayda ABD ile Türkiye ilişkilerinde son 15 yıldan daha fazla ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Barrack, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki ilişki başta olmak üzere dışişleri, istihbarat, askeri ve ticari alanlarda gelişme olduğunu söyledi.

Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını ancak ilişkilerin tamamen kopmadığını belirten Barrack, Boeing anlaşmaları, Halkbank gibi konularda ilerleme sağlandığını ve F-16 sürecinin de yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Barrack, "Ülkeler arasındaki ittifak yeniden şekilleniyor. Suriye'de olanlar ise büyük ölçüde Türkiye'nin lehine oldu. Türkiye ve Suudi Arabistan, bazı kusurları olsa da bu 'filizlenen yapıyı' destekledikleri için büyük övgüyü hak ediyor, aslında bu süreçte belirleyici olan Türkiye'ydi. İki ülke arasındaki ilişkiler ise hiç olmadığı kadar iyi. Bence S-400 meselesine yakında bir çözüm bulunacak. Benim temsil ettiğim taraf açısından, F-35 programına yeniden kabul edilmek de mümkün" diye konuştu.

HİZBULLAH MESAJI

Hizbullah ile bir çözüm bulunması gerektiğini belirten Barrack, bu sürecin "Hizbullah'ı yok etmek üzerine kurulu olmaması gerektiğini" söyledi.

Barrack, ayrıca 2024'te neyin işe yaramadığının görüldüğünü, halihazırda yürürlükte olan ve taraflardan gelen taleplere yanıt veren çok taraflı bir mekanizmanın bulunduğunu ifade etti.