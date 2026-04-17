Anasayfa Spor Tarih yazdı gönülleri fethetti: Yarı final sonrası Arda Turan’dan ilk açıklama

Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kalarak toplamda yarı finale yükseldi. Türk teknik direktör, Konferans Ligi tarihinde bu aşamaya ulaşan ilk isim olarak tarihe geçti.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanşında Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı ve toplamda 5-2’lik skorla yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla birlikte organizasyon tarihinde ilk kez bir Türk teknik direktör yarı final aşamasına ulaştı.

Maçın ardından Arda Turan, elde edilen başarıyı Ukrayna halkına ithaf etti.

Shakhtar Donetsk, Avrupa Konferans Ligi’ndeki başarılı performansını sürdürerek deplasmanda AZ Alkmaar ile yenişemedi ancak ilk maçtaki avantajla turu geçen taraf oldu.

Arda Turan yönetimindeki ekip, toplam skorda üstünlüğünü koruyarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Arda Turan, rakip AZ Alkmaar’a mücadelelerinden dolayı teşekkür ederken Hollanda Kupası finali için başarı dileklerini iletti.

Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ve bunun önemli bir deneyim olduğunu belirten Turan, Ukrayna’daki insanların yaşadığı zorluklara dikkat çekerek galibiyeti onlara armağan etti.

Avrupa’daki üst düzey kulüplerle oynanan zorlu eşleşmelere değinen genç teknik adam, geçmiş kariyerinde de benzer süreçlerden geçtiğini ve yarı finalde artık rakip seçme şansı olmadığını ifade etti.

