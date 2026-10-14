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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 14 Ekim Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

BAŞSAVCILIKTAN HALK TV'YE SORUŞTURMA: GÖZALTILAR VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı'ndan Halk TV operasyonuna dair açıklama geldi. Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturmada bağlantılı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atanırken, 17 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN HALK TV ÖNÜNDE BULUŞMA ÇAĞRISI: TÜM MUHALEFETİ DAVET ETTİ

Halk TV'ye kayyım atanmasından sonra açıklamalarda bulunan YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet partilerini ve yurttaşları Halk TV önünde dayanışmaya çağırdı.

EKREM İMAMOĞLU 19 AY SONRA İLK KEZ SAVUNMADA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 53'ü tutuklu 436 sanıklı İBB davasında İmamoğlu 4 gün boyunca savunma yapacak. İmamoğlu'nun savunması başladı.

ANKARA'YI SALLAYACAK MANSUR YAVAŞ ANKETİ: HANGİ PARTİDEN NE KADAR OY ALIYOR?

AREA Araştırma’nın Ekim 2026 tarihli son anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı durumunda partilerin seçmen kitlelerinden alacağı destek oranları ortaya çıktı. İşte parti parti oy dağılımı ve dikkat çeken detaylar.

HALK TV ÇALIŞANLARI VEDA ETTİ

Halk TV'ye kayyum ataması ve polis ekiplerinin binaya girerek yayını durdurmasının ardından kanal ekibi, izleyicilerine YouTube üzerinden video yayınladı.

İKİ YILDA 10 TELEVİZYONUN KONTROLÜ TMSF'YE GEÇTİ

Halk TV'ye kayyım atanmasıyla TMSF'nin medya sektöründeki varlığı yeniden gündemde. Son iki yılda Habertürk, Show TV, TELE1 ve EkoTürk'ün de aralarında bulunduğu çok sayıda kanal kayyum yönetimine geçti.

YENİÇAĞ EKONOMİ

FON ÖDEMELERİ MECLİS'TE

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiye edilen yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan 455 bini aşkın yatırımcı için net yatırım tutarı baz alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi TBMM'de.

TÜİK TARIM ÜRÜNLERİNDE EYLÜL AYININ ZAM ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI

TÜİK verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE), Eylül 2026'da bir önceki aya kıyasla yüzde 1,99 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 12,93 artış gösterdi. Yıllık en yüksek artış yüzde 61,07 ile sebze ve kök yumrularda gerçekleşti.

KÜRESEL PİYASALARDA ENFLASYON ALARMI: GÖZLER KRİTİK ABD VERİSİNE ÇEVRİLDİ

Küresel piyasalar; teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar, yükselen petrol fiyatları ve ABD banka bilançolarının ardından kritik ABD enflasyon verisine kilitlendi. Fed’in faiz patikasına yön vermesi beklenen veri öncesinde yatırımcılar Orta Doğu’daki jeopolitik riskleri de yakından izliyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

DONALD TRUMP AÇIKLADI: GRÖNLAND’DA KAYNAK ARAMALARI BAŞLIYOR

Donald Trump, Grönland’da petrol, doğal gaz ve maden arama çalışmalarının yakında başlayacağını duyurdu. ABD Başkanı, adanın stratejik konumunun ülkesinin ve Avrupa’nın savunması açısından kritik olduğunu öne sürdü.

SAATLER TAMAMEN DEĞİŞİYOR: TARİH VERİLDİ

1972 yılından bu yana dünyada saatlerde uygulanan "artık saniye" uygulaması resmen sona eriyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) üyesi 69 ülkenin oylamasına sunulacak yeni kararın Mayıs 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

DÜNYA AÇLIK HARİTASI YAYINLANDI: TÜRKİYE'NİN YERİ NETLEŞTİ

2026 Küresel Açlık Endeksi'ne göre dünya genelinde açlık yeniden artışa geçti. Toplam 44 ülke ciddi veya alarm verici kategorisinde yer alırken Türkiye, puanı 5'in altında kalan 24 ülkelik grupta gösterildi. Raporda Somali en ağır tablonun görüldüğü ülke oldu.

YENİÇAĞ SPOR

“YAMAL KİM?” DEMİŞTİ: LAMİNE YAMAL’DAN LEMİNA’YA MANALI GÜLÜŞ

Barcelona’nın Galatasaray’ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Lamine Yamal ile Mario Lemina arasındaki gerilim yeniden gündeme geldi.

TÜMER METİN’DEN GALATASARAY’IN YILDIZINA YAYLIM ATEŞİ: SOYUNMA ODASINDA GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da sergilenen futbol tepki çekti. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusunu sert sözlerle hedef alarak soyunma odasını işaret eden çarpıcı ifadeler kullandı.

ASTON VİLLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

YENİÇAĞ YAZAR

GÜNÜN SORUSU: MEDİNE MÜDAFAASI KİME KARŞI YAPILDI?

Dış politika, milletin geleceğine doğrudan etki eder. Türkiye’nin Suudi Arabistan’ı ve dolayısıyla İsrail’i korumak gibi bir görevi yoktur. Mekke Anlaşması’nın sahibi İsrail ve ABD gizli servisleridir. İran’a karşı Sünni ittifakını 2012 yılında öneren, İsrail İç İstihbarat Başkanı Ami Ayalon’dur.