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Kaynak: Haber Merkezi

Tasfiye sürecine giren yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan yatırımcılar için hazırlanan ve net yatırım tutarı baz alınarak 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, düzenlemenin meclisten geçmesi halinde ödemelerin ekim ayı içerisinde başlayabileceğini duyurmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) müdahalesiyle tasfiye edilen 131 fonu kapsayan düzenlemenin detaylarında küçük yatırımcılar ve para piyasası fonlarındaki mağdurlar ödemelerde öncelikli olacağı belirtilmişti.

Parasının bir kısmı fonda kalan yatırımcıların 1 milyon liraya kadar olan kayıpları karşılanacak. Alacağı bu tutarın üzerinde olan kişilere de ilk etapta en fazla 1 milyon lira ödenecek.

Yatırım yaptığı ana parayı daha önceden tamamen geri çekmiş olanlar ile haksız kazanç sağladığı veya yasa dışı işlem yaptığı tespit edilen kişiler bu düzenlemeden faydalanamayacak. Yapılan ara ödemeler, nihai hesaplaşma sürecinden düşülecek.

FİNANSMAN KAYNAKLARI VE TMSF'NİN ROLÜ

Sürecin hiçbir aşamasında devlet bütçesinden ödeme yapılmayacak. Gerekli nakit; fonların elinde kalan satılabilir varlıklardan, haksız kazanç sağlayanlardan geri alınan tutarlardan ve sorumluluğu bulunan şirket/kişilerin el konulan mal varlıklarının satışından elde edilecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF), el konulan varlıkları çok daha hızlı nakde çevirebilmesi için tasfiye sürecine özel yeni yetkiler verilecek. Her fon için ayrı hesaplar açılırken, bakiyesi yetersiz olan fonlara genel havuzdan veya en düşük alacaklıdan başlanarak kaynak aktarımı yapılabilecek.

Tasfiye Sürecinde Güncel Durum Toplam piyasanın yüzde 4,6'sını oluşturan ve 455 binden fazla kişiyi etkileyen sorunlu fonlarda olağan tasfiye süreci devam ediyor.

A1, Bulls ve Pardus portföy yönetim şirketlerindeki 43 bin 643 yatırımcıya Ziraat Bankası aracılığıyla 6,4 milyar lira ödendi. Bu üç şirketin geriye kalan fonlarıyla birlikte toplam 40,5 milyar liralık tasfiye sürecinin hafta sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.

Tera, Pusula, Hedef ve Atlas şirketlerinin işlemleri sürüyor. Özellikle Atlas'ın olağan tasfiye sürecine dahil olmasıyla 58 bin yatırımcının daha kapsama girmesi bekleniyor.

DDK İNCELEMESİ VE ALTYAPI HAZIRLIKLARI

Fon skandalına ilişkin idari soruşturmalar kapsamında, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) bünyesindeki 15 kişilik bir müfettiş ekibi çalışmalarını sürdürüyor. İlgili finansal otoritelerin ve idarelerin sorumluluklarını belirleyecek bu rapor sonucunda, gerekirse yeni yasal düzenlemeler de meclise getirilebilecek.