Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre üretici fiyatlarında aylık bazda gerileme yaşanırken, yıllık bazda yükseliş trendi korundu.

Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,99 azalırken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,03, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,93 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 30,64 oranında artış kaydetti.

SEKTÖREL BÜYÜKLÜKLERDE AYLIK DÜŞÜŞ TRENDİ

Sektörel bazda bir önceki aya göre gerçekleşen değişimler incelendiğinde tüm ana sektörlerde gerileme görüldü:

Tarım ve avcılık ürünleri: Yüzde 1,66 azalış

Ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetler: Yüzde 2,75 azalış

Balıkçılık ve su ürünleri: Yüzde 9,93 azalış

Ana gruplarda ise tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,03 artış yaşanırken, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 8,37 azalış gerçekleşti. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler grubunda ise yüzde 1'lik sınırlı bir yükseliş kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ SEBZEDE, EN ÇOK DÜŞÜŞ MEYVEDE

Alt gruplar düzeyindeki değişimlerde yıllık ve aylık bazda dikkat çeken rekor oranlar öne çıktı:

YILLIK ZİRVE

Yıllık değişimin en yüksek gerçekleştiği alt grup yüzde 61,07 artış ile sebze, kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu.

AYLIK DÜŞÜŞ LİDERİ

Aylık bazda fiyatı en çok gerileyen alt grup ise yüzde 14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler olarak kayıtlara geçti.