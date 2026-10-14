Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ilaç raporu bulunan hastalar her ay doktora gidip reçete yazdırmak zorunda kalmayacak.
Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada
Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren dev bir adımı duyurdu. Raporlu hastalar artık sadece reçete yazdırmak için tekrar tekrar hastaneye başvurmak zorunda kalmayacak, ilaçlarını direkt eczaneden alabilecek. 4 grup masada...Kaynak: Diğer
Bakan Memişoğlu, hedeflenen sistemi şu sözlerle özetledi:
"Bir rapor yazıldı diyelim, 6 ay geçerliliği var. Doktorunuz ilacı bir kez yazdıktan sonra değişiklik olmadığı sürece eczaneden direkt alabilir hale geleceksiniz. Özellikle yaşlı hastalarımızın ayağına sağlık hizmetini getirmeyi hedefliyoruz."
İLK ETEPTA 4 HASTALIK GRUBU MASADA
Düzenlemenin detayları netleşmeye başlarken, uygulamanın kapsayacağı hastalık grupları da belli oluyor.
Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Taner Ercanlı, eczanelerin altyapı olarak tamamen hazır olduğunu belirterek ilk etapta öne çıkan hastalık gruplarını açıkladı:
Tansiyon
Diyabet (Şeker)
Astım
KOAH
Sistemin ilk olarak bu 4 kronik hastalık grubunda başlatılması, süreç başarılı ilerledikçe diğer hastalıkları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Tek reçete yeterli olacak. Doktor ilacı ilk kez reçete ettikten sonra, rapor süresi bitene kadar tekrar hastaneye veya aile hekimine gitme zorunluluğu kalkacak.
Hastalar rapor geçerlilik süresi boyunca her ay periyodik olarak ilaçlarını doğrudan eczanelerinden temin edebilecek.
NTV'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki 31 bini aşkın eczaneyi kapsayacak bu düzenlemenin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.