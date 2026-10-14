Yeniçağ Gazetesi
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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada

Sağlık Bakanlığı, kronik hastalığı olan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren dev bir adımı duyurdu. Raporlu hastalar artık sadece reçete yazdırmak için tekrar tekrar hastaneye başvurmak zorunda kalmayacak, ilaçlarını direkt eczaneden alabilecek. 4 grup masada...

Kaynak: Diğer
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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 1

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kronik hastalığı nedeniyle düzenli ilaç kullanan vatandaşlar için devrim niteliğinde bir çalışma başlattıklarını duyurdu. Yeni düzenlemeyle birlikte, ilaç raporu bulunan hastalar her ay doktora gidip reçete yazdırmak zorunda kalmayacak.

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 2

Bakan Memişoğlu, hedeflenen sistemi şu sözlerle özetledi:

"Bir rapor yazıldı diyelim, 6 ay geçerliliği var. Doktorunuz ilacı bir kez yazdıktan sonra değişiklik olmadığı sürece eczaneden direkt alabilir hale geleceksiniz. Özellikle yaşlı hastalarımızın ayağına sağlık hizmetini getirmeyi hedefliyoruz."

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 3

İLK ETEPTA 4 HASTALIK GRUBU MASADA

Düzenlemenin detayları netleşmeye başlarken, uygulamanın kapsayacağı hastalık grupları da belli oluyor.

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 4

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Genel Sekreteri Taner Ercanlı, eczanelerin altyapı olarak tamamen hazır olduğunu belirterek ilk etapta öne çıkan hastalık gruplarını açıkladı:

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 5

Tansiyon

Diyabet (Şeker)

Astım

KOAH

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 6

Sistemin ilk olarak bu 4 kronik hastalık grubunda başlatılması, süreç başarılı ilerledikçe diğer hastalıkları kapsayacak şekilde genişletilmesi planlanıyor.

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 7

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tek reçete yeterli olacak. Doktor ilacı ilk kez reçete ettikten sonra, rapor süresi bitene kadar tekrar hastaneye veya aile hekimine gitme zorunluluğu kalkacak.

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 8

Hastalar rapor geçerlilik süresi boyunca her ay periyodik olarak ilaçlarını doğrudan eczanelerinden temin edebilecek.

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Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada - Resim: 9

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Türkiye genelindeki 31 bini aşkın eczaneyi kapsayacak bu düzenlemenin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

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