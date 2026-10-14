Raporlu hastaya reçetesiz ilaç dönemi: 4 grup masada

Bakan Memişoğlu, hedeflenen sistemi şu sözlerle özetledi:

"Bir rapor yazıldı diyelim, 6 ay geçerliliği var. Doktorunuz ilacı bir kez yazdıktan sonra değişiklik olmadığı sürece eczaneden direkt alabilir hale geleceksiniz. Özellikle yaşlı hastalarımızın ayağına sağlık hizmetini getirmeyi hedefliyoruz."