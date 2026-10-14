Altın destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) yönelik talep; yüksek tahvil getirileri, enflasyon endişeleri ve doların güçlenmesine rağmen devam ediyor.
Bank of America altında rakam verdi: 2027 fiyat tahminini açıkladı (14 Ekim)
Bank of America, altın fiyatlarının önümüzdeki üç ay boyunca ons başına 4 bin doların üzerinde kalmasını beklemiyor. Banka, zayıflayan fiziksel talep ve enflasyon baskısına dikkat çekerken 2027 yılı için verdiği rakama dair fiyat öngörüsünü koruyor.Utku Beycan
Ancak Bank of America (BofA), özellikle büyük küresel pazarlarda fiziksel altın talebinin zayıf seyretmesi nedeniyle fiyatlara ilişkin temkinli yaklaşımını sürdürüyor.
Bankanın emtia analistleri, yayımladıkları son değerlendirmede, yatırım talebinin istikrarlı olmasına karşın altının önümüzdeki üç aylık dönemde ons başına 4 bin dolar seviyesinin üzerinde tutunamayacağını düşündüklerini belirtti.
Analistler, bu nedenle mevcut fiyat beklentilerini değiştirmek için henüz yeterli gerekçe görmediklerini ifade etti.
Pazartesi günü yayımlanan raporda, zorlu makroekonomik koşulların kısa vadede altın üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğü vurgulandı.
Analistlere göre, son iki ayda ETF yatırımlarının olumlu seyretmesi tek başına fiyatların korunması için yeterli olmayabilir.
Fiyatlardaki gerilemenin sürmesi, yatırımcıların mevcut pozisyonlarını kapatmasına neden olabilir. Böyle bir gelişme, piyasadaki satış baskısını daha da artırabilir.
BofA, fiziksel altın piyasasının genel görünümünün zayıf olduğuna da dikkat çekti.
Analistler, ETF kaynaklı girişlerin piyasayı desteklemesine rağmen fiziksel talepteki eksikliği telafi edemeyebileceğini kaydetti.
Bankanın izlediği veriler, merkez bankalarının yanı sıra Çin ve Hindistan gibi önemli piyasa katılımcılarının da altın alımlarını genel olarak azalttığına işaret ediyor.
Analistler, bu eğilimin altın piyasasında son dönemde görülen olumsuz seyrin başlıca nedenlerinden biri olduğunu belirtti.
BofA, merkez bankalarının altın talebinin küresel piyasaya sağladığı desteğin yılın son bölümünde zayıflayabileceği değerlendirmesinde bulundu.
Bankaya göre Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi, merkez bankalarının altın satışlarına dönmesi ihtimalini de beraberinde getiriyor.
Analistler, altın rezervlerinde görülen düşüşün şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Rezervlerin değerindeki artışın yaklaşık yüzde 90'ının yeni altın alımlarından değil, mevcut varlıkların değer kazanmasından kaynaklandığını belirtti.
Bank of America analistleri, altının dip seviyesini görerek uzun vadeli yükseliş eğilimine dönmesi için ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin daha net sinyaller vermesi gerektiğini düşünüyor.
Analistlerin değerlendirmesine göre altın, faiz artışlarına yönelik kaygıların azaldığı dönemlerde hisse senetleriyle birlikte yükseliş gösterebiliyor.
Buna karşılık Fed'in sıkı para politikasını savunan bir tutum benimsemesi, enflasyonun yükselmesi ve doların değer kazanması değerli metal üzerinde baskı yaratıyor.
BofA, altın fiyatlarında kalıcı bir dip oluşmasının; enflasyon ve İran savaşıyla ilgili endişelerin hafiflemesine, doların yükselişinin durmasına ve Fed'in para politikasını sıkılaştırma sürecinin sona ermesine bağlı olabileceğini belirtti.
Analistler ayrıca, para politikasında daha gevşek bir yaklaşıma geçilmesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini, para birimlerinin değer kaybedeceğine yönelik kaygıların yeniden güçlenmesinin de değerli metalde yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebileceğini ifade etti.
BofA, ABD'nin bütçe açığının altın piyasasında sıkça gündeme gelmesine rağmen, uzun vadeli tahvil getirilerindeki artışın tek başına genellikle altın fiyatlarını yükseltmediğini belirtti.
Bankaya göre faiz artışlarının sona ermesi ve mali baskılara ilişkin endişelerin yeniden öne çıkması, fiyatların yönü açısından daha belirleyici olabilir.
Banka, 2026'nın son çeyreğinde ons altının ortalama 4 bin dolar, 2027 yılının tamamında ise 4 bin 813 dolar seviyesinde olacağını öngörüyor.
Bank of America, ayın başında yayımladığı değerlendirmede de enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon kaygılarını artırması nedeniyle altının dördüncü çeyrekte ons başına 3 bin 750 dolara kadar gerileyebileceği tahminini paylaşmıştı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.