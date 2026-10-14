Bank of America altında rakam verdi: 2027 fiyat tahminini açıkladı (14 Ekim)

Analistler ayrıca, para politikasında daha gevşek bir yaklaşıma geçilmesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğini, para birimlerinin değer kaybedeceğine yönelik kaygıların yeniden güçlenmesinin de değerli metalde yeni bir yükseliş hareketini tetikleyebileceğini ifade etti.