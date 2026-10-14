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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sabah saatlerinde Halk TV'ye gerçekleştirilen operasyona dair Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturmanın detaylarını paylaştı.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

"Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kara para aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Mahiroğlu'nun bağlantılı olduğu şirketlere TMSF kayyum olarak atandı. 17 şüpheliden 11'i gözaltına alınırken, Mahiroğlu'nun yurt dışında olduğu belirtildi.

GÖZALTINA ALINLARIN İSİM LİSTESİ

Başsavcılık; Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında olduğunu belirtirken, Doruk Bulut'un cezaevinde Fatih Yadoğlu'nun ise firari olduğu açıkladı.

Gözaltına alınan 11 ismin listesi de şu şekilde:

Harika Akkaya

Hasan Özdemir

İbrahim Özdemir

Armağan Küçük

Mustafa Özdemir

Halit Akın

Ali Turan

Mediha Burumoğlu

Murat Koçak

Erkan Yağcı

Süleyman Özen

BAŞSAVCILIĞIN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Başsavcılığın açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Konu: Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçlarına İlişkin Soruşturma

Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce şüpheli Cafer MAHİROĞLU hakkında “Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen veriler, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler birlikte değerlendirilmiştir.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi’nin (VKN: 1911178311) kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri kapsamında gerçekleştirilen işlemler üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşılmıştır.

Dosya kapsamındaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14.464.000 TL tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığı, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin şüpheliye ait veya şüphelinin ilişkili olduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı tespit edilmiştir.

MASAK tarafından temin edilen veriler üzerinde yapılan incelemelerde, şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30.352.037.389,15 TL olduğu tespit edilmiştir.

Şüphelinin şahsi banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde ise 459 ayrı işlemle toplam 1.062.260.003,28 TL para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1.118.591.033,88 TL para çıkışı gerçekleştiği belirlenmiştir.

Ayrıca şüphelinin yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri de incelemeye alınmış; ilgili finansal hareketlere ilişkin yüksek hacimli döviz bazlı işlemler tespit edilmiştir.

Şüpheli Cafer MAHİROĞLU’nun ve birinci derece yakınlarının şahsi banka hesapları ile ortaklık veya yöneticilik ilişkilerinin bulunduğu şirket hesaplarına yönelik incelemelerde, yüksek tutarlı uluslararası SWIFT para transferleri bulunduğu; malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, şüpheli Cafer MAHİROĞLU hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçundan aranma kaydının bulunduğu ve 10.03.2025 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığına ilişkin tespitler de dosya kapsamından anlaşılmıştır.

Soruşturma kapsamında elde edilen deliller doğrultusunda, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 14.10.2026 tarihinde sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon neticesinde 11 şüpheli gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmalarda şüphelilerden 4’ünün yurt dışında bulunduğu, 1’inin ceza infaz kurumunda olduğu tespit edilmiş, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir.

Yine şüpheli Cafer Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlere Sulh Ceza Hakimliği kararıyla El konulmuş ve TMSF’nin kayyum olarak atanmasına karar verilmiştir.

Soruşturma, tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur"

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