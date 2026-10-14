Kaynak: Haber Merkezi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Halk TV'ye kayyum ataması ve polis ekiplerinin binaya girerek yayını durdurmasının ardından kanal ekibi, izleyicilerine YouTube üzerinden yayınladıkları bir videoyla seslendi. Çalışanlarıyla birlikte kamera karşısına geçen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, ana kumandaya el konulduğu için televizyon ekranından kamuoyuna seslenemediklerini belirtti.

"ASIL HEDEF HALKIN HABER ALMA HAKKI"

Gece yarısı operasyonuyla Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından birine el konulduğunu ve bunun "yeni normal" haline getirilmeye çalışıldığını ifade eden Toktaş, asıl engellenenin yurttaşların gerçekleri öğrenme hakkı olduğunu vurguladı. Toktaş, gazetecilik faaliyetlerinin bitmeyeceğini ve bir şekilde seslerini duyurmaya devam edeceklerini söyledi.

"SUSTURAMADIKLARI İÇİN EL KOYDULAR"

Toktaş, kanalın her zaman mağdurun ve haksızlığa uğrayanın yanında durduğunu belirterek; Akbelen'den İliç'e, Narin Güran'dan cezaevlerindeki isimlere kadar toplumun her kesiminin (Kürt, Türk, LGBT) sesi olduklarının altını çizdi. Sürecin ekonomik bir ablukayla başladığını ifade eden Toktaş, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu üzerinden gizli tanık ifadeleriyle bir operasyon yürütüldüğünü, finansal baskılara boyun eğmeyip susturulamadıkları için kanala doğrudan el konulduğunu savundu.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen güncel bir soruşturma kapsamında, Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. "Rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kara para aklama" suçlamalarının yöneltildiği dosyada 11 kişi gözaltına alınmış, Mahiroğlu ile bağlantılı şirketlerin yönetimi kayyum sıfatıyla TMSF'ye devredilmişti. Kararın ardından sabah saatlerinde polis ekiplerinin Halk TV binasına girmesiyle kanalın televizyon yayını tamamen durdurulmuştu.