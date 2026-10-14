Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar

Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar

Anket firmaları art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. Son anket AREA'dan geldi. Yemen anketinden çarpıcı sonuç. Partilerin seçmenleri ne dedi? İşte yanıtlar...

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki kabine toplantısının ardından yaptığı, "Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 2

Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürerken Mekke İttifakı anlaşmasının yakında TBMM'ye sunulması bekleniyor. "Türkiye İttifak'a ve Suudi Arabistan'ın savunmasına katkı sağlamak için ülkeye asker gönderecek mi?" sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, durum son anketlere de yansıdı.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 3

AREA Araştırma, 5-9 Ekim tarihlerinde 26 ilde 2050 kişi ile yaptığı son anket sonuçlarını duyurdu.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 4

Vatandaşlara "Yemen Husileri ile Suudi Arabistan arasındaki silahlı çatışmalarda Türkiye'nin tavrı ne olmalıdır" diye soruldu.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 5

Vatandaşların yüzde 63,9'u "Tarafsız kalmalı" dedi.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 6

Katılımcıların yüzde 23,4'ü ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalıdır" yanıtını verdi.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 7

Son ankete "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 8

Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

AK Partililerin yüzde 41,1'i, "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı", yüzde 40,7'si "Tarafsız kalmalı" derken; "Fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 9

YENİ Partililerin yüzde 81,8'i "Tarafsız kalmalı" derken, "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı yüzde 10,7'de kaldı. Yüzde 7,5 ise "Fikrim yok" yanıtı verdi.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 10

İYİ Partililerin yüzde 77,6'sı "Tarafsız kalmalı", yüzde 19,0'ı ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" dedi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı 3,4 oldu.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 11

DEM Partililerin 68,4'ü "Tarafsız kalmalı" dedi. "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 29,8 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin oranı 1,8'de kaldı.

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CHP'de de "tarafsız kalmalı" diyenler yüzde 67,9 ile çoğunlukta. "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 14,3. "Fikrim yok" diyenlerin da oranı 17,9.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 13

Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 47,2 ile çoğunlukta. "Tarafsız kalmalı" diyenler oranı 43,4 . MHP'lilerin yüzde 9,4'ü ise "Fikrim yok" dedi.

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Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar - Resim: 14
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