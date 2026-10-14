Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki kabine toplantısının ardından yaptığı, "Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.