Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu haftaki kabine toplantısının ardından yaptığı, "Türkiye, hukuk ve insanlık dışı saldırılar karşısında Suudi Arabistan'ın ve Suudi kardeşlerinin yanındadır" açıklaması gündemdeki yerini koruyor.
Son anket açıklandı: Türkiye Yemen'e asker göndermeli mi? İşte yanıtlar
Anket firmaları art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. Son anket AREA'dan geldi. Yemen anketinden çarpıcı sonuç. Partilerin seçmenleri ne dedi? İşte yanıtlar...Dilek Taşdemir
Husilerin Suudi Arabistan'a saldırıları sürerken Mekke İttifakı anlaşmasının yakında TBMM'ye sunulması bekleniyor. "Türkiye İttifak'a ve Suudi Arabistan'ın savunmasına katkı sağlamak için ülkeye asker gönderecek mi?" sorusu kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, durum son anketlere de yansıdı.
AREA Araştırma, 5-9 Ekim tarihlerinde 26 ilde 2050 kişi ile yaptığı son anket sonuçlarını duyurdu.
Vatandaşlara "Yemen Husileri ile Suudi Arabistan arasındaki silahlı çatışmalarda Türkiye'nin tavrı ne olmalıdır" diye soruldu.
Vatandaşların yüzde 63,9'u "Tarafsız kalmalı" dedi.
Katılımcıların yüzde 23,4'ü ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalıdır" yanıtını verdi.
Son ankete "Fikrim yok" diyenlerin oranı ise yüzde 12,7 oldu.
Anketin siyasi parti tercihlerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
AK Partililerin yüzde 41,1'i, "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı", yüzde 40,7'si "Tarafsız kalmalı" derken; "Fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 18,3 olarak kayıtlara geçti.
YENİ Partililerin yüzde 81,8'i "Tarafsız kalmalı" derken, "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı yüzde 10,7'de kaldı. Yüzde 7,5 ise "Fikrim yok" yanıtı verdi.
İYİ Partililerin yüzde 77,6'sı "Tarafsız kalmalı", yüzde 19,0'ı ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" dedi. "Fikrim yok" diyenlerin oranı 3,4 oldu.
DEM Partililerin 68,4'ü "Tarafsız kalmalı" dedi. "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 29,8 olurken, "Fikrim yok" diyenlerin oranı 1,8'de kaldı.
CHP'de de "tarafsız kalmalı" diyenler yüzde 67,9 ile çoğunlukta. "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 14,3. "Fikrim yok" diyenlerin da oranı 17,9.
Cumhur İttifakı ortağı MHP'de ise "Suudi Arabistan'a askeri yardım yapılmalı" diyenlerin oranı 47,2 ile çoğunlukta. "Tarafsız kalmalı" diyenler oranı 43,4 . MHP'lilerin yüzde 9,4'ü ise "Fikrim yok" dedi.