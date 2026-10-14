UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci mücadelesinde deplasmanda Barcelona’ya 4-1 yenilen Galatasaray, sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi.
Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da sergilenen futbol tepki çekti. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusunu sert sözlerle hedef alarak soyunma odasını işaret eden çarpıcı ifadeler kullandı.Kaynak: Spor Servisi
Müsabakanın ardından Asist Analiz YouTube yayınında maçı analiz eden ünlü futbol yorumcusu Tümer Metin, sarı-kırmızılı ekibin oyuncularına yönelik oldukça ağır ifadeler kullandı.
Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:
"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur."
"Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam. Şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar."
"Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye."
'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın."