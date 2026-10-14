Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım

Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 4-1 mağlup olan Galatasaray'da sergilenen futbol tepki çekti. Karşılaşmayı değerlendiren ünlü yorumcu Tümer Metin, sarı-kırmızılıların yıldız oyuncusunu sert sözlerle hedef alarak soyunma odasını işaret eden çarpıcı ifadeler kullandı.

Kaynak: Spor Servisi
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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ikinci mücadelesinde deplasmanda Barcelona’ya 4-1 yenilen Galatasaray, sergilediği performansla eleştirilerin hedefi haline geldi.

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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 2

Müsabakanın ardından Asist Analiz YouTube yayınında maçı analiz eden ünlü futbol yorumcusu Tümer Metin, sarı-kırmızılı ekibin oyuncularına yönelik oldukça ağır ifadeler kullandı.

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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 3

Tümer Metin'in açıklamaları şöyle:

"Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur."

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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 4

"Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam. Şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar."

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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 5

"Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye."

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Tümer Metin’den Galatasaray’ın yıldızına yaylım ateşi: Soyunma odasında gırtlağına yapışırım - Resim: 6

'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın."

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