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Kaynak: Spor Servisi

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray’ı deplasmanda 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Lamine Yamal’ın Mario Lemina hakkında yöneltilen soruya verdiği tepki gündeme gelirken İspanyol basınından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

YAMAL’DAN LEMİNA SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN KARŞILIK

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından bir İspanyol gazeteci, tünelde karşılaştığı Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal’a Mario Lemina ile ilgili bir soru yöneltti.

Gazeteci, Lemina’nın daha önce Yamal hakkında kullandığı ifadeleri hatırlatarak yıldız futbolcuya artık tanındığını belirten bir söz söyledi. Yamal’ın bu sözlere gülümseyerek karşılık vermesi kameralara yansıdı.

MAÇTAKİ GERGİNLİK EL SIKIŞMAYLA SONA ERDİ

Karşılaşma sırasında Lamine Yamal ile Mario Lemina arasında yaşanan sözlü atışma ekranlara yansımıştı. İki futbolcu, maçın ardından el sıkışarak aralarındaki gerginliği geride bıraktı.

LEMİNA, YAMAL HAKKINDA NE SÖYLEMİŞTİ?

Mario Lemina, daha önce verdiği bir röportajda Lamine Yamal hakkındaki soruya Leroy Sane üzerinden yanıt vermişti. Gabonlu futbolcu, Yamal’ı tanımadığını belirten ifadeler kullanarak Sane’yi bildiğini dile getirmişti.