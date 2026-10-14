Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları sürerken Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.
Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?Gül Devrim Koyun
Sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa deplasmanında puan arayacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar haberimizde.
ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Villa Park'ta oynanacak.
ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?
Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Mücadele TRT 1'dan naklen yayınlanacak.
ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönetecek.
ASTON VILLA MUHTEMEL 11
Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Homes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriç.
FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR
Aston Villa karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Milli futbolcu, İngiltere’de oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.