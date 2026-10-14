Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile deplasmanda karşılaşacak. Peki, Aston Villa-Fenerbahçe mücadelesi saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan yayınlanacak?

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları sürerken Fenerbahçe, organizasyondaki ilk maçında Roma ile sahasında 1-1 berabere kalmıştı.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde Aston Villa deplasmanında puan arayacak. Karşılaşmaya ilişkin yayın bilgileri ve tüm ayrıntılar haberimizde.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Villa Park'ta oynanacak.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 4

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 14 Ekim Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 5

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadele TRT 1'dan naklen yayınlanacak.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 6

ASTON VILLA-FENERBAHÇE MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yönetecek.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 7

ASTON VILLA MUHTEMEL 11

Suzuki, Cash, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Kamara, Homes, McGinn, Buendia, Manzambi, Jackson.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 8

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Muriç.

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Aston Villa-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 9

FENERBAHÇE’DE TEK EKSİK MERT MÜLDÜR

Aston Villa karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Mert Müldür kadroda yer alamayacak. Milli futbolcu, İngiltere’de oynanacak mücadelede takımını yalnız bırakacak.

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