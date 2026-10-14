Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Saatler tamamen değişiyor: Tarih verildi

Saatler tamamen değişiyor: Tarih verildi

1972 yılından bu yana dünyada saatlerde uygulanan "artık saniye" uygulaması resmen sona eriyor. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) üyesi 69 ülkenin oylamasına sunulacak yeni kararın Mayıs 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Kaynak: Diğer
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1972 yılından bu yana Dünya'nın kendi etrafındaki dönüş hızı ile atom saatleri arasındaki sapmayı eşitlemek için kullanılan "artık saniye" uygulaması tamamen kaldırılıyor.

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Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu (BIPM) üyesi 69 ülkenin oylamasına sunulacak yeni kararın kabul edilmesi halinde, teknoloji devlerinin uzun süredir talep ettiği bu değişiklik Mayıs 2027 itibarıyla küresel çapta yürürlüğe girecek.

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Sözcü'de yer alan habere göre; bugüne kadar resmi dünya saatlerine 27 kez eklenen bu 1 saniyelik zaman dilimi, günlük hayatta fark edilmese de kritik dijital altyapılar için ciddi kriz potansiyeli taşıyor.

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Bankacılık ağları, havayolu rezervasyon sistemleri, GPS teknolojileri ve internet sunucuları işlemleri sıraya koyabilmek için milisaniyelik senkronizasyona ihtiyaç duyuyor. Düzensiz aralıklarla yapılan bu eklemeler, geçmişte sunucu kesintilerine ve sistem çökmelerine yol açtığı için teknoloji şirketleri uygulamanın iptali yönünde baskı yapıyordu.

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Daha önce 2035'te sonlandırılması planlanan uygulamanın 2027'ye çekilmesinin temel nedeni, Dünya'nın dönüş hızında yaşanan beklenmedik dalgalanmalar oldu.

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Buzulların erimesi, okyanus akıntıları ve iç çekirdek hareketleri sebebiyle gezegenin dönüşünün hızlanması, tarihte ilk defa saatlerden "1 saniye çıkarılması" (negatif artık saniye) ihtiyacını doğurdu.

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Daha önce hiç test edilmemiş bu negatif yöndeki eşitlemenin dijital sistemlerde küresel bir kaosa neden olabileceği endişesi, uygulamanın fişinin daha erken çekilmesine neden oldu.

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Mayıs 2027'de başlaması öngörülen yeni sistemle birlikte, Türkiye dahil tüm dünyada saatlerin akışı Dünya'nın dönüşünden bağımsız hale gelecek ve astronomik zaman ile atom saatleri arasındaki farkların birikmesine müsaade edilecek.

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Bu sapmanın 1 saate ulaşmasının 3 bin yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor. Bilim insanları, uzak gelecekte gerekebilecek olası bir "artık saat" eşitlemesini ise gelecek nesillerin kararına bırakıyor.

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