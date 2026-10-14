Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı asgari ödeme oranındaki 50 bin TL'lik limit eşiğini 100 bin TL'ye yükseltti.
Kredi kartı kullananlar dikkat: Asgari ödeme ve faizler sil baştan
BDDK ve Merkez Bankası, milyonlarca kredi kartı kullanıcısını yakından ilgilendiren kararları yürürlüğe koydu. Kredi kartlarında asgari ödeme limit eşiği 100 bin TL’ye çıkarılırken, dönem borcuna göre kademeli azami faiz uygulaması başladı. İşte yeni faiz oranları ve hesaplama detayları…Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeni kurala göre asgari ödeme tutarı belirlenirken borçtan ziyade kartın toplam limiti esas alınacak:
Limit 100 bin TL ve altı ise: Dönem borcunun yüzde 20'si ödenmek zorunda.
Limit 100 bin TL'nin üstü ise: Dönem borcunun yüzde 40'ı asgari tutar olarak yatırılacak.
Örnekle: Limiti 100 bin TL üzeri olan ve 60 bin TL borcu bulunan bir vatandaş, asgari ödeme olarak 24 bin TL ödemekle yükümlü olacak.
MERKEZ BANKASI KADEMELİ FAİZ DÖNEMİNİ BAŞLATTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı alışveriş işlemlerinde borç miktarına göre 3 farklı kademeli faiz modeli uygulanacak:
30 bin TL’nin altındaki borçlar: Aylık azami akdi faiz yüzde 3,25, gecikme faizi yüzde 3,55
30 bin TL - 180 bin TL arası borçlar: Aylık azami akdi faiz yüzde 3,75, gecikme faizi yüzde 4,05
180 bin TL üzerindeki borçlar: Aylık azami akdi faiz yüzde 4,25, gecikme faizi yüzde 4,55
SADECE ASGARİYİ ÖDEYEN YANACAK!
Son ödeme tarihinde asgari tutarı yatırmak kartın gecikmeye düşmesini engelliyor. Ancak ekstre borcunun tamamı kapatılmadığında, kalan bakiyeye akdi faiz uygulanıyor.
Örneğin; 60 bin TL borcun 24 bin TL'lik asgarisini ödeyen bir kart sahibinin kalan 36 bin TL'lik borcuna bir ayda yaklaşık 1.350 TL faiz binecek. Vergilerle birlikte bu tutar daha da yükselecek.
BORCUNU ÖDEMEYENE YAPILANDIRMA MÜJDESİ
Borcunu ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için yapılandırma kapısı açık tutuldu.
BDDK kararları kapsamında yapılandırılan kredi kartı borçlarında uygulanacak aylık akdi faiz oranı, yüzde 3,11 referans oranını aşamayacak. Tüketicilerin başvuru için kendi bankalarıyla iletişime geçmesi gerekiyor.