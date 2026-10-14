Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor?

Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor?

AREA Araştırma’nın Ekim 2026 tarihli son anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı durumunda partilerin seçmen kitlelerinden alacağı destek oranları ortaya çıktı. İşte parti parti oy dağılımı ve dikkat çeken detaylar.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 1

AREA Araştırma, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında 2 bin 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" sonuçlarını yayımladı.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 2

Araştırmada katılanlara "Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusu yöneltildi.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 3

TÜRKİYE GENELİNDE SEÇMEN "TAM" ARADA

Anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtenlerin oranı %42,2 olurken, oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %42,0 olarak ölçüldü.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 4

Kararsızların oranı ise %15,8 seviyesinde kaldı.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 5

Ankete göre YENİ Parti seçmeninin %84,4'ü, İYİ Parti seçmeninin %75,4'ü ve Zafer Partisi seçmeninin %70,7'si "Mansur Yavaş'a oy veririm" dedi.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 6

CHP seçmeninin %55,4'ü Yavaş'ın adaylığını desteklerken, %33,9'u oy vermeyeceğini beyan etti.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 7

Cumhur İttifakı kanadında ise MHP seçmeninin %26,4'ü, AK Parti seçmeninin ise %11,4'ü Mansur Yavaş'a destek verebileceğini ifade etti.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 8

MHP seçmenindeki kararsız oranı ise %17,0 olarak kaydedildi.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 9

Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise DEM Parti seçmeni oldu. DEM Parti seçmenlerinin %22,8'i "Mansur Yavaş'a oy veririm" dedi.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 10

Seçimin kaderinde kritik rol oynaması beklenen "Kararsız / Hiçbiri" grubunda ise "Yavaş'a oy veririm" diyenlerin oranı %33,5, "Oy vermem" diyenler %38,3, kararsızlar ise %28,2 olarak şekillendi.

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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 11
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Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor? - Resim: 12
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