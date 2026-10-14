AREA Araştırma, 5-9 Ekim 2026 tarihleri arasında 2 bin 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Türkiye Siyasi Durum Araştırması" sonuçlarını yayımladı.
Ankara'yı sallayacak Mansur Yavaş anketi: Hangi partiden ne kadar oy alıyor?
AREA Araştırma’nın Ekim 2026 tarihli son anketinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı durumunda partilerin seçmen kitlelerinden alacağı destek oranları ortaya çıktı. İşte parti parti oy dağılımı ve dikkat çeken detaylar.Aykut Metehan
Araştırmada katılanlara "Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olması durumunda oy verme davranışınız nasıl olur?" sorusu yöneltildi.
TÜRKİYE GENELİNDE SEÇMEN "TAM" ARADA
Anket sonuçlarına göre Türkiye genelinde Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtenlerin oranı %42,2 olurken, oy vermeyeceğini söyleyenlerin oranı %42,0 olarak ölçüldü.
Kararsızların oranı ise %15,8 seviyesinde kaldı.
Ankete göre YENİ Parti seçmeninin %84,4'ü, İYİ Parti seçmeninin %75,4'ü ve Zafer Partisi seçmeninin %70,7'si "Mansur Yavaş'a oy veririm" dedi.
CHP seçmeninin %55,4'ü Yavaş'ın adaylığını desteklerken, %33,9'u oy vermeyeceğini beyan etti.
Cumhur İttifakı kanadında ise MHP seçmeninin %26,4'ü, AK Parti seçmeninin ise %11,4'ü Mansur Yavaş'a destek verebileceğini ifade etti.
MHP seçmenindeki kararsız oranı ise %17,0 olarak kaydedildi.
Ankette dikkat çeken bir diğer sonuç ise DEM Parti seçmeni oldu. DEM Parti seçmenlerinin %22,8'i "Mansur Yavaş'a oy veririm" dedi.
Seçimin kaderinde kritik rol oynaması beklenen "Kararsız / Hiçbiri" grubunda ise "Yavaş'a oy veririm" diyenlerin oranı %33,5, "Oy vermem" diyenler %38,3, kararsızlar ise %28,2 olarak şekillendi.