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Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’da geniş kapsamlı doğal kaynak arama çalışmalarına kısa süre içinde geçileceğini belirtti. Trump, adanın coğrafi konumunun ABD’nin olası saldırılara karşı korunmasında önemli bir rol oynayacağını savundu.

Daha önce Grönland’ın ABD yönetimine geçmesi gerektiğini dile getiren Trump, konuya ilişkin değerlendirmelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Adada petrol, doğal gaz ve maden kaynaklarına yönelik büyük ölçekli araştırmaların gündemde olduğunu belirten Trump, bölgenin yalnızca ABD için değil, Avrupa’nın güvenliği bakımından da özel bir konumda bulunduğunu ifade etti.

TRUMP, GRÖNLAND’IN STRATEJİK KONUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Grönland’ın savunma açısından taşıdığı önemi vurgulayan Trump, ABD’ye gelecekte yöneltilebilecek bir saldırının ada üzerinden ilerlemek durumunda kalacağını iddia etti.

Trump’ın açıklamasına göre bölgede kullanılacak savunma sistemleri, insansız hava araçları ve füzelerin yanı sıra henüz tasarlanmamış silahları da rutin biçimde etkisiz hâle getirebilecek. ABD Başkanı, Grönland’ın konumunun ülkesine başka hiçbir yerde elde edemeyeceği bir zamanlama, yerleşim ve görüş hattı avantajı sunduğunu ileri sürdü.

GRÖNLAND’IN ABD KONTROLÜNE ALINMASI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Trump, ulusal güvenlik ihtiyaçlarını gerekçe göstererek Grönland’ın ABD açısından gerekli olduğunu çeşitli açıklamalarında dile getirmişti. Danimarka’ya bağlı özerk bölgenin yönetimi ise ABD Başkanı’nın bu yöndeki ifadelerine karşı çıkmıştı.

Grönland’ın güvenliği konusunda ABD ile Danimarka ve ada yönetimi arasındaki temaslara ilişkin olarak, Trump, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, 22 Eylül’de New York’ta bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma, ABD’nin Grönland’da güvenlik kontrollerini sağlamasına ilişkin düzenlemeleri kapsıyordu.