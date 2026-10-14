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Kaynak: AA

Küresel piyasalarda yön arayışı devam ederken, yatırımcıların odağı tamamen ABD’den gelecek eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisine çevrildi. Teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan dalgalanmalar, yükselen enerji maliyetleri ve ABD’nin dev bankalarından gelen karışık bilançolar piyasalardaki temkinli seyri destekliyor.

Bugün açıklanacak enflasyon rakamlarının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde izleyeceği para politikası adımlarına dair önemli işaretler sunması bekleniyor. Artan enerji maliyetlerinin etkisiyle ülkede enflasyonun ivme kazanabileceği öngörülürken, para piyasalarında Fed'in bu ayki toplantısında yüzde 78 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı fiyatlanıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER PETROL FİYATLARINI TETİKLİYOR

Orta Doğu’da süren gerilimler piyasalardaki risk iştahını baskılamayı sürdürüyor. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının enerji arzına dair endişeleri artırmasıyla aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 106,3 dolar seviyesine yükseldi.

Gelişmeleri değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde söz konusu saldırılardan rahatsızlığını dile getirerek, "Seçimlerden sonra orada olacağım ve bunu asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

Sıkılaşma patikasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan New York Fed Başkanı John Williams ise bu yıl bir kez daha faiz artışına ihtiyaç duyulabileceği görüşünü koruduğunu, ancak sonrasında ilave adıma gerek kalmayacağını düşündüğünü söyledi. Williams, dezenflasyonist sürecin devreye girmesiyle gelecek yıl enflasyonda belirgin bir gerileme beklediğini aktardı.

Açıklamaların ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,21'e gerilerken; Dolar endeksi 102,2, ons altın ise 4 bin 158 dolar seviyelerinde denge arayışını sürdürdü.

DEV BANKAYA 1,21 MİLYAR DOLARLIK CEZA

Sektörel gelişmeler tarafında ise ABD Hazine Bakanlığı, kara para aklamayı önleme ve yaptırım yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle ülkenin ikinci büyük bankası Bank of America'ya 1,21 milyar doların üzerinde idari para cezası kesildiğini duyurdu.

Öte yandan OPEC, eylül ayında günlük ham petrol üretimini 920 bin varil artırarak 25 milyon 97 bin varile çıkardı. Örgüt, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış beklentisini aşağı, gelecek yıla dair tahminini ise yukarı yönlü revize etti.

BORSALARDA SON DURUM: ABD VE AVRUPA DÜŞTÜ, ASYA ALICILI

New York Borsası: Çip üreticileri Micron Technology (yüzde 3,6), SK Hynix (yüzde 3,2) ve AMD'deki (yüzde 1,9) kayıpların yanı sıra beklentilerin altında kalan banka karlılıklarıyla günü düşüşle tamamladı. Dow Jones yüzde 0,35, Nasdaq yüzde 0,15 gerilerken S&P 500 yatay seyretti.

AVRUPA BORSALARI

Yarı iletken devi ASML (yüzde 4,1) ve otomotiv üreticisi BMW'nin Çin pazarındaki yüzde 6,3'lük daralma açıklamasıyla satış ağırlıklı bir grafik çizdi. DAX 40 ve FTSE 100 günü sınırlı kayıplarla kapattı.

Asya Borsaları: Çin'de ÜFE'nin yıllık yüzde 5 artışla Haziran 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetmesi ve güçlü dış ticaret verilerinin etkisiyle yeni güne alıcılı başladı. Kospi yüzde 1,2, Nikkei 225 yüzde 0,9 prim yaptı.

YURT İÇİ PİYASALAR: BİST 100 GÜNÜ PRİMLİ KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün alımların öne çıkmasıyla günü yüzde 0,82 değer kazanarak 12.250,68 puandan tamamladı. Dolar/TL ise bankalararası piyasanın açılışında 49,3898 seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde veri gündeminin sakin olduğu günde analistler, BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanı direnç, 12.200 ve 12.100 puanı ise destek seviyeleri olarak takip ediyor.