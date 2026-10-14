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Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları arasında yer alan Halk TV’ye bu sabah (14 Ekim) kayyum atandı. Polis kanalda arama yaparken, yayın akışı kesilerek bant yayına geçildi. TMSF kontrolüne geçen Halk TV’nin başına Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı kayyum olarak atandı. Paşalı daha önce Flash TV, Flash Haber, Ekotürk, Can Medya ve TELE1'e de kayyum olarak atanmıştı.

2025 yılında 'yasadışı bahis', 'kara para' ve 'dolandırıcılık' iddialarıyla başlayan soruşturmalar medya şirketlerine de sıçradı. Soruşturmaların başlamasıyla çok sayıda şirkete de el konuldu. Mart 2025'ten bu yana Flash Haber, EkoTürk, Habertürk, Show TV, Bloomberg HT, HT Spor ve TELE1'in yönetimini devralan TMSF, Türkiye'nin en büyük medya sahibi konumuna gelmiş durumda.

Dijital yayın platformu GAİN Medya'ya da kayyım atandı. TMSF kontrolünde kanalların bir kısmı yayınlarını sürdürürken bazıları satışa çıkarıldı, bazılarının ise yayın akışları değiştirildi.

FLASH HABER DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

1992’de Bursa’da kurulan ve Türkiye’nin ilk özel televizyon kanallarından biri olan Flash TV, 2019’da yayınlarına ara verdi. Kanal, Eylül 2021’de yeniden test yayınına başladı ve Ekim 2021’de yeni logosuyla ekranlara döndü. Müzik ve eğlence ağırlıklı yayın yapan kanal, 2021’de format değişikliğine giderek haber kanalına dönüştü. Bu dönemde Mehmet Emin Göktuğ ile Ömer Ziya Göktuğ kanalın yüzde 50’şer hissedarıydı. Ömer Ziya Göktuğ’un Ocak 2022’de hayatını kaybetmesinin ardından kanalın yönetiminde anlaşmazlıklar yaşandı.

Flash TV’ye 16 Mart 2022’de kayyım atandı. Kanalın lisans haklarının 15 Nisan 2022’de sona ermesinin ardından Flash TV yayını kapandı ve yayın hayatı Flash Haber adıyla devam etti. Yeni yapının kurucuları Ömer Ziya Göktuğ’un kızları Eser Göktuğ Okan ile Özge Göktuğ Güleç oldu. Mehmet Emin Göktuğ ise bu süreçte yapılan isim ve yayın değişikliğine itiraz etti. Kanalın sahipliği 2025’te yeniden değişti. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na satışı iptal edilen Flash TV, BankPozitif’in sahibi Erhan Kork tarafından satın alındı; adı Flash Haber TV olarak değiştirildi. Ancak 14 Mart 2025’te TMSF, PozitifBank ve PayFix’e yönelik süreç kapsamında Flash Haber TV’ye de el koydu ve şirkete kayyım atandı. Flash Haber TV'nin tüm canlı yayın faaliyetleri Mayıs 2026'da durduruldu.

Daha sonra TMSF tarafından 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarılan Flash TV Ankara merkezli Öz Er-Ka İnşaat'ın sahibi Eşref Keleş tarafından satın alındı. Ancak Nisan ayında Eşref Keleş'e yapılan satış da iptal edildi. Kanal son olarak Ağustos 2026'da “Çatlı” filmiyle gündem olan SAFE Media'ya satıldı.

EKOTÜRK TV'YE, PAPARA SORUŞTURMASINDAN KAYYUM

Ekonomi odaklı yayın yapan EkoTürk TV'ye, Papara hakkında yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasının ardından 11 Ağustos 2025'te kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında, elektronik para kuruluşu Papara'nın 'yasa dışı bahis ve kumar gelirlerinin transferinde kullanıldığı', 'suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına aracılık ettiği' iddia edildi. 27 Mayıs 2025'te Papara'ya yönelik operasyonun ardından şirketin ortaklık yapısı da incelemeye alındı. Papara'nın yüzde 70 oranında ortak olduğu belirtilen EkoTürk'ün yönetimi TMSF'ye geçti. Kayyum kararının ardından kanal Kasım 2025'te 26 milyon TL bedelle satıldı. Kanalın satışına dair gizlilik talep edilirken kanalın yeni sahibinin Negmar Denizcilik olduğu öne sürüldü.

Negmar Denizcilik, 2008’de Suudi Arabistan merkezli NesmA, Türkiye’nin tarım devi Gübretaş ve girişimci Mehmet Koç’un yönettiği Etis Denizcilik ortaklığıyla kurulmuştu. Şirket 2018 sonrası Koç yönetiminde büyümeye devam etti. Negmar, son olarak Ciner Denizcilik’ten “Orhan” isimli gemiyi satın almasıyla gündeme gelmişti. Ciner'den Can Holding'e, ardından TMSF'ye: Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor Türkiye'nin önde gelen medya gruplarından Ciner Yayın Holding'in Can Holding'e satılmasıyla başlayan süreç, Eylül 2025'te her iki grubu da kapsayan bir soruşturmaya dönüştü. Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor'u bünyesinde bulunduran medya grubunun hisseleri 24 Nisan 2025'te Can Grubu'na devredildi. Ancak 11 Eylül'de Can Holding'e bağlı 121 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı. Böylece medya grubunun yönetimi, satışın tamamlanmasından yaklaşık beş ay sonra TMSF'ye geçti.

Ciner Grubu, 23 Aralık 2024’te medya sektöründen çekilerek Habertürk, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor’un da aralarında bulunduğu yayın kuruluşlarını Can Holding’e satmak üzere anlaşma imzaladı. Satış işlemi 24 Nisan 2025’te tamamlandı. Ancak yaklaşık beş ay sonra, 11 Eylül 2025’te, Can Holding’e yönelik 'kara para aklama', 'dolandırıcılık' ve 'vergi kaçakçılığı' iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 121 şirkete, medya kuruluşları da dahil olmak üzere, TMSF kayyım olarak atandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında holding sahipleri ve yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ'ın da aralarında olduğu 6 kişiden 5'i tutuklandı; Kenan Tekdağ yaklaşık 5 aylık tutukluluğunun ardından Mart ayında tahliye edildi. Tekdağ'ın cezası ev hapsine çevrildi. Soruşturma daha sonra satış işlemini de kapsayacak şekilde genişletildi. 28 Eylül 2025’te Turgay Ciner hakkında yakalama kararı çıkarılırken Park Holding'e de kayyım atandı. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklandı. 2026 yılında Ciner hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı, Park Holding üzerindeki kayyum tedbirleri sona erdirildi.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SORUŞTURMASINDA KANAL V'YE KAYYUM

Antalya merkezli yayın yapan Kanal V'ye, 10 Eylül 2025'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında kayyum atandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında kanalın sahibi Mehmet Okan Kaya'ya ait VIP Yayıncılık ve Reklamcılık AŞ ile Aktüel Event'in de bulunduğu sekiz şirkete, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasında kullanıldıkları iddiasıyla TMSF'nin kayyım olarak atanmasını talep etti. Soruşturma kapsamında Kanal V'nin sahibi Mehmet Okan Kaya ve eşi Birsen Arıcan Kaya da gözaltına alındı. Kaya, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kayyum yönetimine geçtikten sonra yayınlarını sürdüren Kanal V'nin uydu yayını, Ağustos 2026'da kesildi. Yerel basında 9 Ağustos'ta yayımlanan haberlere göre kanal, uydu ödemelerinin yapılamaması nedeniyle yayınlarını durdurdu.

MERDAN YANARDAĞ'IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN TELE1'E KAYYUM ATANDI

TELE1'e 24 Ekim 2025'te, Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının ardından kayyum atandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yanardağ'ın televizyon kanalını soruşturmaya konu edilen suçlarda kullandığını öne sürdü. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla TELE1'in sahibi ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık AŞ'ye TMSF yönetim kayyumu olarak atandı.

Kanalın yönetimine İbrahim Paşalı getirildi. Kayyum heyetinin kanala gelmesinin ardından ana haber bülteni yarıda kesildi ve banttan yayın başladı. Daha sonra haber programları yayın akışından kaldırılarak belgesel ağırlıklı içeriklere geçildi. Kanalın YouTube hesabı da geçici olarak erişime kapatıldı ve 28 Ekim'de yeniden açıldı. TMSF, Nisan 2026'da TELE1'i 28 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardı. Ancak çalışanların işçilik alacakları nedeniyle başlattığı hukuki girişimlerin ardından ihale, Haziran 2026'da durduruldu.

GAİN MEDYA'YA DA KAYYUM ATANDI

Dijital yayın platformu GAİN Medya, 16 Aralık 2025'te Anahat Holding'e yönelik yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında kayyum yönetimine geçti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, GAİN Medya'nın ortaklık ve finansman yapısında şüpheli para hareketleri tespit edildiğini açıkladı. Soruşturmada şirket yöneticilerinden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. Operasyon kapsamında GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ ve GAİN Shorts Medya AŞ'nin de aralarında bulunduğu yedi şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Şirket yöneticilerinden üçü daha sonra tutuklandı.

GAİN Medya 9 Temmuz 2020'de Gözde Akpınar tarafından kuruldu. 2023 yılında ise şirketin RAMS Grup tarafından satın alındığı kamuoyuna açıklanmıştı. GAİN’in kurucusu Gözde Akpınar, Nisan 2023’te yaptığı paylaşımda, şirket hisselerinin tamamının RAMS Türkiye tarafından devralınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. RAMS Grup 29 Kasım 2024 tarihinde GAİN Medya’yı Berkin Kaya’ya sattı. Şubat 2025’te ise Berkin Kaya, GAİN Medya’yı Anahat Holding’e satmıştı.

TMSF’NİN TARİHÇESİ VE YASAL DÜZENLEMELER

TMSF, 1983’te Türk banka mevduatlarını korumak amacıyla kuruldu. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından yetki ve sorumluluk alanları genişletildi. FETÖ ile bağlantılı olduğu düşünülen 1.300’den fazla şirket, Ankara tarafından geçici olarak TMSF’ye devredildi. Fon, bu şirketleri satmak veya varlıklarını tasfiye etmekle görevlendirildi. TMSF verilerine göre, 2016 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) kapsamında toplam 177 medya kuruluşu kapatıldı. Bunlardan 26'sı hakkındaki kapatma kararı kaldırılırken, 34'ü televizyon olmak üzere 151 medya kuruluşunun varlıkları satış amacıyla TMSF'ye devredildi. Bu kuruluşların 34'ünü televizyon kanalları, 38'ini radyo istasyonları, 73'ünü gazete, dergi ve matbaalar, 6'sını ise haber ajansları oluşturdu. Söz konusu varlıklardan 2024 sonuna kadar 44,12 milyon lira net gelir elde edildi.

TMSF’ye göre, söz konusu şirketlerden 600’den fazlası adli soruşturmalar sonrasında asıl sahiplerine iade edildi. Geriye kalanlar ise satışa çıkarıldı. Şubat 2025'te kabul edilen yeni düzenlemeler, TMSF’nin yasal çerçevesini güçlendirdi. Artık “güçlü suç şüphesi” (ör. kara para aklama) mahkeme tarafından bir şirketin TMSF mütevelli yönetimine alınması için yeterli sayılıyor. Yeni yasadan sonra el konulan ilk şirketlerden biri Papara oldu.