Kaynak: Haber Merkezi

İBB davasının ilk celsesinin son duruşma gününde savunmasını yapamadan duruşma salonundan çıkarılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savunma yapıyor. İmamoğlu'nun savunmasının 4 gün sürmesi bekleniyor.

İmamoğlu'nun savunmasından öne çıkanlar şöyle:

"NEREDEYSE KUZEY KORE’YE RAHMET OKUYACAĞIZ"

Ekrem İmamoğlu, gazetecilere ve sosyal medya hesaplarına yönelik baskıların arttığını belirterek, bilgiye erişimin engellenmeye çalışıldığını söyledi. Son 20-25 günde tutuklanan gazetecileri sıralayan İmamoğlu, “Neredeyse Kuzey Kore’ye rahmet okuyacağız” dedi.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Sosyal medya hesaplarına, gazetecilere yönelik baskı… Hani ‘Bilgi ulaşmasın, bunu nasıl engelleriz?’ bakışı enteresan bir seviyeye çıktı. Neredeyse Kuzey Kore’ye rahmet okuyacağız. Kuzey Kore’ye rahmet okuyacak seviyeye çıktı.

Bilim insanları, sanatçılar, ekonomistler, gazeteciler… Son 20-25 günde Lale Özan Aslan tutuklu, Fatih Ergin tutuklu, Tuğba Tekerek tutuklu. Sözcü gazetesinde bir fotoğraf yayımladı diye Mustafa Balcı tutuklu. Şaban Sevinç tutuklu, Selahattin Gülay tutuklu. Ali Tarakçı, ‘Bu hafta önemli bir bakan istifa edebilir’ dedi diye tutuklu. Şaşıracaksınız ya! Tutuklu, tutuklu, tutuklu, tutuklu. Ben biliyorum tutukluluk ne demek."

16:00 BU DÜZENİN İLK ADIMLARI 12 EYLÜL'DE ATILDI

İktidar ile ilgili eleştirilerini devam ettiren İmamoğlu, mevcut siyasi düzenin ilk adımlarının 12 Eylül’de atıldığını ifade ederek şunları ifade etti:

“Dikkat edin, her otoriter dönemin ilk hedefi örgütlü toplumlardır. 12 Eylül'de de önce partiler kapatıldı, sendikalar susturuldu, işçi konfederasyonunun yöneticileri yargılandı. Ve o sessizliğin içinde emeğin pazarlık gücünü kıran bir ekonomik program uygulamaya kondu. Fabrikalar susturulmadan, o program uygulanamaz. Bunların hiçbiri tesadüf değil.”

Bu düzen bugün icat edilmedi. 12 Eylül’den kalmadır aslında ilk adımları. 12 Eylül, bu ülkenin siyasetini bir kafese koymak için yapıldı. Partiler kapatıldı, siyasetçiler yasaklandı. Sendikalar susturuldu. Grev hakkı neredeyse kullanılamaz hale getirildi. Üniversiteler tek bir kurulun denetimine bağlandı. Seçim barajı getirildi, milyonların oyu meclisin kapısında bırakıldı. Ve bütün bunlar bir anayasaya yazıldı. O anayasa toplumu özgürleştirmek için değil, devleti toplumdan korumak için yazılmıştı.

O gün bu düzene karşı çıkanlar vardı. Bugün iktidarda olanlar da yıllarca 12 Eylül’ü eleştirdi. Vesayeti bitireceğiz dediler ileri demokrasi dediler. Millet de buna inandı. Ama vesayet bitmedi el değiştirdi. Askerin vesayetinin yerini bir kişinin vesayeti aldı. 12 Eylül’ün kurduğu kafes sökülmedi, sadece kilidi başka bir cebe girmiştir. Seçim barajı siyasi yasaklar siyasi kapatma tehdidi, sendika haklarının daraltılması, üniversitenin denetim altında tutulması. Bunların hiçbirisi bugün kaldırılmış değil. Hatta birçok uygulama 12 Eylül’ün daha da ötesine geçmiştir. Hepsi bugün iktidarın elinde kendi rakiplerine karşı kullanılan araçlardır.

Bu yüzden açık ve net söylüyorum. 19 Mart’ı ve 21 Mayıs’ı yapanlar kendilerini 12 Eylül’ün karşıtı olarak tanıttılar. Ama bugün 12 Eylül’ün en sadık mirasçıları onlardır. Vesayeti büyüttüler, kafesi genişlettiler. Bir fark daha var ama. 12 Eylül’ü yapanlar tankla geldi, bugünküler sandıktan geldi. Ve sandıktan gelenin, sandığı ortadan kaldırmaya çalışması belki de en tehlikeli olanıdır. Çünkü bunu milletin adını kullanarak yapıyor.”

15:30 BİR İKTİDAR NEDEN RAKİPLERİNDEN KURTULMAK İSTER?

Aranın ardından Ekrem İmamoğlu, savunmasına devam ediyor.

İmamoğlu, Türkiye’nin mevcut siyasi durumunu eleştirirken “Peki bu tablo nasıl oluştu?” sorusunu sorarak sözlerini şöyle sürdürdü:

'İKTİDAR GÜÇ KAZANIRKEN DEVLET GÜÇ KAYBEDİYOR'

“Güçlü iktidar ile güçlü devlet de aynı şey değildir. Hatta iktidar güç topladıkça devlet zayıflayabilir. Yetki tek bir merkezde toplanırken denge ve denetleme mekanizmaları etkisini yitiriyorsa, iktidarın gücü artarken devletin millet adına çalışma kapasitesi azalıyor demektir. Son yıllarda yaşanan dönüşüm tam olarak budur.

'İKTİDAR GEÇİCİ DEVLET KALICIDIR'

Türkiye'de şu kavramlar birbirine girmiştir: Hükümet sistemiyle, daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı sistemiyle devlet ile iktidar kavramı tümüyle birbirine girmiştir. Ama biraz öncesinde, yani 2017 öncesinde de aslında bunun denemeleri ve sınamaları başlamıştır. Özellikle 2011 genel seçimlerinden sonra. Halbuki devlet başkadır, iktidar başkadır. İktidar geçicidir, devlet kalıcıdır. İktidar seçimle gelir, seçimle gider. Devlet ise kim iktidarda olursa olsun, bütün yurttaşlara eşit davranmak zorundadır.

Bir parti kendisini devletle özdeşleştirdiğinde Cumhuriyetin temel dengesi bozulur. O partiye yönelen eleştiri devlete saldırı sayılır. O partinin rakibi devletin düşmanı ilan edilir. O partinin çıkarı devletin çıkarı gibi sunulur. Çok tehlikelidir. Kaldı ki bugün ortaya konan sistemde aynı anda hem Cumhurbaşkanı hem bir siyasi partinin genel başkanı kimliği tehlikeyi daha da büyütür. Ancak Cumhuriyet, devletin sahibini çoktan belirlemiştir. Devletin sahibini çoktan belirlemiştir. Devletin sahibi kesinlikle iktidar değildir. Devletin sahibi net olarak millettir.

'BİR İKTİDAR NEDEN RAKİPLERİNDEN KURTULMAK İSTER?'

Peki, bir iktidar neden rakiplerinden kurtulmak ister? Neden karşısına çıkacak adayı kendisi seçmek ister? Ki bugün tümüyle siyasi saiklerle nasıl kademe kademe iftiranamenin birinci sayfasından başlayarak bu tarifin, bu iddianamede, bu davaya sebep olan iddianamede tanımlandığını da burada kıymetli halkımızla paylaşacağım.

Evet, karşısına çıkacak adayı kendisi seçmek istiyor. Peki neden rakip partilerin yöneticilerine dahi karar vermek ister? Rakip görmek istemediğini siyaset dışına gitmek ister? Neden meclisi zayıflatmak, yargıyı kontrol etmek, basını susturmak ister?

Cevap basittir, net olarak hesap vermemek için. Hesap verme mekanizmalarının tümünün o önünü kesmek, ortadan kaldırmak için. Siyasi rekabet, yalnız seçim günü yaşanan bir yarış değildir. Efendim seçim oldu bitti, her şey bitti herkes evine çekilsin, 5 yıl bekleyelim. Öyle bir şey değildir. İktidarın her gün ensesinde hissetmesi gereken, millet denetimidir aynı zamanda seçimin.

Karşısında gerçek bir alternatif bulanan iktidar bilir ki her yanlışın bir bedeli vardır. Rakipsizleşmenin cazibesi de tam buradadır. Rakibinizi ortadan kaldırdığınızda yalnız rakibinizden kurtulmazsınız, hesap verme korkusundan da kurtulursunuz.

Rakipsiz iktidar aymazlaşır. Kendi doğrusunu ülkenin doğrusu sanır. İtiraz edeni dinlemek yerine susturur. Başarısızlığın sebebini kendi kararlarında değil, sürekli başkalarında arar. Ve bir süre sonra kendi yanlışlarını duyma yeteneğini de kaybeder. Çünkü etrafında yalnız onaylayanlar vardır ve onlar ile baş başa kalır. Sonunda bir avuç dalkavuk ve muhterisle süreç yönetmeye başlar. Yandaşlarına size bir şey olmaz diye güvence verirler. Ancak gemi batmaya başladığında, iş işten geçti demekten başka çareleri kalmaz.”

13:45 DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

İmamoğlu’nun savunması devam ederken, araya giren mahkeme başkanı “Uygun gördüğünüz bir yerde ara verebiliriz” sözlerini sarf etti. İmamoğlu ise “Uygunsa şu an verelim” dedi.

Bunun üzerine duruşmaya ilk ara verildi.

13:35 İMAMOĞLU: KENDİ İŞLEDİKLERİ SUÇU ÜZERİME ATTILAR

Fon krizine dair sözlerine sürdüren İmamoğlu, şunları söyledi,

"Bakın, 19 Mart darbesinin devamında beni yargıladıkları iddianameden daha ilk sayfadan okuyorum. 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacına matuf…' 'Fon' kelimesini çok seviyorlar. Ben hayatımda fonla ilgili bir işim olmadı, borsanın yolunu bilmem. Devletin olarak okulunu okudum ama yolunu bilmem. Daha ilk sayfada, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacına matuf. Sayfa 730, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla kurulan yolsuzluk fonu sistem adlı yapıya aktarılmıştır. Ben hayatımda ne fon bilirim ne sistem diye bir şey konuşmadım. Sayfa 3290, sistem adı olarak adlandırılan Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurulan fona. Fon! Ve bir itirafçının başkasından duyduğu sözlerle seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya, fona ihtiyacımız var.

Büyük bir bağ var bunu yazan ve yazdıranların fonla. Yolsuzluk fonu, seçim fonu, sistem. 4 bin sayfa boyunca bunu yazdılar. Peki fon nerede? Hesaplarında. Ailemin hesaplarını, şirketleri, yakınlarımızı aylardır didik didik ettiler. Zalimliğin tarifi yok. Eşleri, çocukları gözaltına aldılar, tutukladılar, arazileri kazdılar, evlerinin kapılarını kırdılar, kuyulara açtılar, buradaki her insanın çektiği zulmü ben biliyorum. Tek bir kuruş bulamadılar, tek bir kuruş. Çünkü o fon yok, öyle bir şey hiç olmadı. Öyle bir şey yok. Yok.

Bu yoldan geçenler, muhtemelen bu işi yapanlar ve yazdıranlar şöyle 'Ya biz yapmıştık, o yapmıştır.' Ya yok. Ben benzemiyorum, biz sana benzemiyoruz, böyle bir dünyamız ol-ma-dı. Ama gerçek bir fon varmış. Hepimizin gözünün önünde gördük. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar. Esas yolsuzluk fonunu kurup milletin parasını aynı dönemde çaldılar. Bize o operasyonları yaparken, milleti sabahları son dakikalara uyandırırken, milletin cebinden parayı öyle götürdüler ki millet farkında olamadı.

Bu daha bulduğumuz, onu söyleyeyim. Daha ne fonlar çıkacak. Bu ülke, bu millet bunu görecek. Bu ülke, bu millet bunları görecek. Milleti soyan, yarım milyon milletin birikimini yutan o fonlardı. Onların göz yumduğu, onların adamlarının yönettiği o fonlar. Beni örgüt kurmakla suçladılar. Esas örgütü onlar kurdular.

Bakın 19 Mart darbesini ve devamında seçilmişleri hedef alan bu düzende irili ufaklı kim varsa, hepsi bu yolsuzluk fonu düzeninin bir parçasıdır. İddiayla söylüyorum. O 19 Mart darbesini ve devamında seçilmişleri hedef alan bu düzende, yazanın da yazdıranın da bu işin parçasındadır ve bu işin içindedir. Kendi işledikleri her suçu benim üzerime yıktılar, benim üzerinden tasarlayıp yazmaya çalıştılar. Fonu onların düzeni kurdu, milleti onlar soydu. Beni yolsuzluk fonu kurmakla suçladılar. Milleti soymak için örgüt kurdular. Beni örgüt kurmakla suçladılar. Diplomasız olan da onlardı, beni diplomasızlıkla suçladılar. Aynaya baktılar, gördüklerini benim adıma iddianameye yazdılar."

13:15 FON KRİZİ ASRIN SOYGUNUDUR

Seçilmiş belediye başkanlarının tutuklandığını, belediyelere tehdit ve şantaj ile çöküldüğünü savunan İmamoğlu, fon krizine değinerek, "Fon krizi asrın soygunudur" dedi.

İmamoğlu şöyle devam etti,

İmamoğlu, “bu yürüyüşün en büyük sıçramasıdır” dediği Cumhuriyet döneminden başlayarak mevcut siyasi gelişmelere ilişkin konuşurken şöyle devam etti:

“Bugüne gelelim, bu ülke bugün sayısız adaletsizliğin ağırlığı altında. Seçilmiş belediye başkanlarını tutukluyor. Belediyelere tehditle şantajla çökülüyor. Ana muhalefet partisi ısmarlama davalarla dizayn edilmek isteniyor. Gazeteciler haber yaptığı için tutuklanıyor. Hakkını arayan işçi, toprağını savunan köylü, ben bu düzeni kabul etmiyorum diyen genç gazla, copla, tutuklamayla karşılaşıyor. 500 bin insan hapiste, 500 bin.

Ama ne oluyor? Enflasyon düşmüyor. Kiralar yükseliyor, mutfak küçülüyor. Geçim sıkıntısı büyüyor, yoksulluk artıyor. Açlık artıyor, açlık. Umutsuzluk büyüyor. Gençlerin geleceğe bakışları ne yazık ki negatif bir seviyede, çöküyor. 25 yılın sonunda varılan yerin adı, net olarak vurgun düzenidir.

Bakınız; 6 Mayıs 2019'da Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan vurgun, kur korumalı mevduatta 2021'de hazineye ve Merkez Bankası'na yapılan vurgun, 19 Mart 2025'te İBB'ye yapılan operasyonla demokrasiye ve hukuka yapılan vurgun, 21 Mayıs 2026'da butlan kararıyla siyasete yapılan vurgun ve fon krizinde vatandaşın birikimine yapılan vurgun ki adını net koyalım, asrın soygunudur. Her defasında gerekçe değişti ama sonuç değişmedi. Daha kötüsü faturayı kendi menfaatleri ve çıkarları için, koltuklarını korumak için millete ödettiler ve o koltukta oturmaya devam ediyorlar.”

13:00 İMAMOĞLU: KİTABIMDAN KORKTULAR

Kitabının yok edilmek için arandığını ifade eden İmamoğlu, "Kitabımdan korktular" açıklamasında bulundu. İmamoğlu, yaptığı konuşmada şöyle devam etti,

"Burada da bitmiyor ama. Bu kez savcılık polise diyor ki: ‘Kitabı inceleyin, bana bilgi verin.’ Soruşturma konusu birden kitabın içeriğine dönüyor. Nereden nereye geldik? Görevi olmadığı halde terör savcısı konuyu alıyor ama ‘Gidin, arama yapın, delil toplayın’ demiş. Bandroller bulununca derhal soruşturma konusu değişti ve gerçek artık gizlenemez oldu. Aslında aranan delil benim kitabımdı ve yok edilmek için aranıyordu. Kitabımdan korktular.

Çünkü o kitap düzmece bir davanın iç yüzünü ortaya koyuyordu. Hukuk görünümlü bir siyasi zorbalığı kanıtlıyordu. Savcılık hemen yeni talimat verdi: Kitabın dijital örneğine, ozalit baskısına, kitabın kapağından dört örneğe, basılmış sayfalarından dört örneğe, dört bandrole el konulmasına ve nihayet kitabın el konulan dijital halinin incelenmesinin yapılarak rapor tanzim edilmesine...

Gerçi o durumda da Basın Savcılığı görevli ama bizim terör savcımızı kimse durduramıyor. Öyle bir talimat almış ki kimse durduramıyor, paldır küldür gidiyor. Fakat savcımız bu arada okumaya da üşeniyor. Belki birisi ki o da hayatında hiç kitap okumamış olabilir. Ve kitap okuma işini de polise veriyor."

12:45 İMAMOĞLU'NUN KİTABININ YASAKLANMA SÜRECİ

İmamoğlu, yasaklanan kitabının basım süreci hakkında kitabın basılacağı matbaaya 16 polisin gittiğini ifade etti.

İmamoğlu,“Bu süreci ilk kez anlatıyorum” diyerek şunları söyledi,

“Bu salonda bugün sıradan bir sorgu yapılmıyor. Bu sorgu aylardır bekleniyor. En çok da ben bekledim. Önce en başta olsun istedim, sonra en son olacaksa en son olsun istedim. Ancak süreç arzu ettiğimiz biçimde ilerlemedi.

7 Temmuz’da sorgu sırası bana geldiğinde itirazlarımı dile getirdim. Engellenmeye çalışıldım ve gerçeğe aykırı beyanlarla sorgu yaptırılmadı. Daha sonra ses kayıtlarının dökümü çıkınca gerçek ortaya çıktı. Savunma yapmayacağımı söylediğim şeklindeki tutanak tamamen gerçeğe aykırıydı.

Bu iddianameye karşı bütün bilgilerimi, hazırlıklarımı ve çalışmalarımı aziz milletime sunmak üzere geniş bir beyan hazırladım. Bu beyanın kısaltılmış hâlini derleyerek bir kitap yayımlamak istedim. Madem yargılandığım davada sesimin çıkması, sözlerimin duyulması istenmiyor, o zaman söyleyeceklerimi yurttaşlarıma yazılı olarak sunmak istedim.”

Kitabın yayımlanması için bir yayıneviyle anlaştıklarını, bandrollerin alındığını ve dosyanın matbaaya ulaştırıldığını belirten İmamoğlu, baskı hazırlıkları sırasında polisin matbaaya gittiğini söyledi.

“Bir yayıneviyle anlaşıldı, bandroller alındı. Bandrol alma süreci bile günlerce sürdü. Sordum, ‘Böyle bir süreç midir?’ dedim. ‘Hayır, böyle değildir’ dediler.

Bandroller alınıp matbaaya ulaştı. Tam baskı makineleri çalışmaya başladığında matbaadan telefon geldi. Matbaayı 16 polis basmış. Ellerinde kâğıt mara yok, gerekçe yok. ‘Siz durun, bir bekleyin’ demişler ve gitmişler.

Matbaa, haklı olarak devletle karşı karşıya gelmek istemediği için beklemeye başladık. Bir hafta böyle bekledik. Sonra nihayet, tam bir hafta sonra, yasaklama kararı matbaaya tebliğ edildi. Kitabın yasaklanma hikâyesinin ayrıntılarını burada ilk kez anlatıyorum. Ne bir yere yazdım ne de anlattım.”

İmamoğlu’nun aktardığına göre, 25 Ağustos 2026 günü saat 17.45’te polis, kaynağı belirsiz bir istihbarat bilgisine dayanarak matbaada usulsüz ve bandrolsüz kitap basıldığı yönünde tutanak düzenledi. İmamoğlu, savcının da bilgilendirildiğini belirterek arama kararının bu tutanaktan yaklaşık beş dakika sonra verildiğini söyledi.

Dosyada görev alan savcının Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan bir savcı olduğunu ancak süreci Teknik ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu’nun yürütmesi gerektiğini belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Savcı, hemen talimat veriyor. Matbaada gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında arama yapılmasına. Nereden nereye gelmişiz. Doğrudan savcılık arama kararını veriyor. Kararın verildiği 25 Ağustos 2026 saat 17.00. Yani polisin kaynağı belirsiz istihbaratı tutanağa geçirmesinden 5 dakika sonra, her kanaat yerli yerine oturtuluyor. Nasıl bir kanaatse… Şaşırmamak mümkün değil. Nasıl bir hız. Konu Ekrem İmamoğlu olduğunda yargıdaki müthiş hıza kimsenin yetişmesi mümkün değil.

Savcılık diyor ki söz konusu kitap. Hangi söz konusu kitap? Polisin öyle bir bildirimi yok ki. Bandrolsüz, usulsüz kitap basılıyordu. Hayda… bandrolsüz, usulsüz kitap. Tutanakta belirli bir kitaptan söz edilmiyor. Kaç kitap, hangi kitaplar bandrolsüz basılıyor? Araştırılacak konu bu ama savcı bey asla bunlarla ilgili değil. Kendisi sadece söz konusu kitabın peşinde. Bandrolsüz kitap falan uçtu. Ellerini yüzlerine, kötülüğü bile ellerine yüzlerine bulaştırmışlar.

Gelen bilgi ne? Bandrolsüz kitap basılıyor. Savcı ne karar veriyor? Söz konusu kitapla birlikte bandrollerden de örnek alınmasına. Bandrolsüz kitap için gidiliyor ama söz konusu kitap ve bandrollerden örnek alınmasına. Hani bandrolsüz basım yapılıyordu? Olmayan bandrollerin toplanmasına mı karar vermiş savcı? Polis tabii savcının emrini yerine getiriyor. Ben 19 Mart’tan bu yana gerçekten çok sevdiğim emniyet güçlerinin, jandarmamızın, polisimizin bu düştüğü duruma o kadar üzülüyorum ki.”

12.40 "OPERASYON BAĞIMLILIĞI BAŞLADI"

İktidara yönelik eleştirilerini sürdüren İmamoğlu, operasyonların siyasi sonuçları olacağını savundu.

AK Partili siyasetçilere seslenen İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Operasyon bağımlısı bakan ne yazık ki bu iktidarı da bağımlı hâle getiriyor. Operasyon bağımlılığı başladı. Yanlışlar girdabına tüm AK Parti’yi sürüklemiştir. Herkesi uyarıyorum. AK Parti’yi baştan aşağı uyarıyorum. Sizi bir operasyon girdabına sokan bir sürecin içindesiniz. Allah size akıl fikir versin.

Marifetiyle kayıplarını telafi edeceklerini, kaybettikleri her şeyi geri kazanacaklarını düşünüyorlar. Milletin güvenini kaybetmişler, milletin onlara olan inancını kaybetmişler. Bütün bunları operasyonlarla telafi edeceklerini düşünüyorlar. Zehirli sarmaşık ne yazık ki iktidarı da partilerini de zehirlemiştir. Acil tedavi ihtiyacınız var. Kurtarabilir miyiz sizi bilmiyorum.”

Halk TV’nin geniş izleyici kitlesine sahip olduğunu belirten İmamoğlu, kanala yönelik müdahalenin Türkiye’nin uluslararası itibarı ve ekonomisi açısından da olumsuz sonuçlar doğuracağını savundu:

“Türkiye’nin en çok takip edilen haber kanalı… En yakınındakine beş kat, altı kat fark atıyor. En çok takip edilen haber kanalının yok edilme çabası da bir akıl tutulmasının, bir zehirlenmenin sonucudur. Bütün dünya bunu okuyacak.”

12.30 HALK TV MESAJI

Savunmasına devam eden İmamoğlu, bu sabah polis baskınıyla operasyon düzenlenen ve kayyım atanan Halk TV'ye de değindi:

"Sabahleyin kalktım hazırlıklarımı yaptım. Bugün telefon günümdü, haftada 10 dakika bir kişiyi arayabiliyorum. O görüşmelerimi bugün annemi babamı arayarak gerçekleştirdim. Cuma günü duruşma olacağından görüşemeyecektik. Annecim 'Halk TV’yi kapattılar, niye kapattılar?' dedi. Önce anlamadım. Sonra babam 'Kayyum atamışlar Ekrem' dedi. 'Ne diyeyim oğlum yakında da kulağımızı keserler' dedi. Bu memlekette çok enteresan şeyler oluyor. Ferhan Şensoy’un ‘Tesadüfün iğne deliği’ diye bir lafı var, bugüne Halk TV kayyumu tesadüf herhalde, öyle yorumlayalım."

"MİLLET DAHA ÇOK TAKİP EDECEK ŞİMDİ DURUŞMAMI..."

Güzelim ülkemizi operasyon cennetine çeviren akıl Halk TV'ye el koyup yayınını kesti. Boy boy yalanlar, iftiralar akılları sıra milleti kandıracaklar. Operasyon bağımlısı bakan bu iktidarı da bağımlı hale getirdi. AKP'yi baştan aşağıya uyarıyorum, sizi bir operasyon girdabına sokan bir sürecin içindesiniz. Allah size akıl fikir versin. Milletin güvenini kaybetmişler bunları yargı yoluyla telafi edeceklerini her şeye sahip olacaklarını düşünüyorlar. Zehirli sarmaşık iktidarı da partilerini de zehirlemiştir. Acil tedavi ihtiyacımız var. Sizi kurtarabilir miyiz bilmiyorum ama bizim derdimiz milleti kurtarmak. Türkiye'nin en çok takip edilen haber kanalını kapatmak bir zehirlenmenin sonucudur. Bütün dünya bunu okuyacak. Ekrem'in duruşmasının gününde bunu yapıyorsunuz, hiç mi akıl fikir yok, millet daha çok takip edecek şimdi benim duruşmamı. Allah hepimizi küçük akıllardan korusun.

12.15 "BU SÖZLER SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA AİT"

İmamoğlu, yargılama sürecinde hem tutukluların ailelerinin hem de avukatların baskı ve hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığını savundu.

Masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ve tutuklu yargılamanın cezalandırma yöntemine dönüştürüldüğünü belirterek şöyle devam etti:

“Burada başka tutukluların yaşadığı sıkıntılara, hukukçulara yapılan baskılara da değineceğim. Hatırlatmalıyım ki gerçekten derin bir hukuksuzluk yaşadık. Sadece ailelerimiz, yakınlarımız, çocuklarımız, gençlerimiz, babalarımız, dedelerimiz ve annelerimiz değil, hukukçularımız da burada bir ızdırap ve baskının muhatabı oldu.

Hayatımın en ilginç bilgilerini dinledim. Yüzlerce ziyaretçim geldi, muhatap oldukları konuşmaları anlattı. Yargı mensuplarıyla yaptıkları görüşmeleri, yargı mensuplarının kendilerine yönelik tutumlarını, tehditlerini ve parmak sallamalarını dinledim. Türk Ceza Kanunu'na baktım. Bir savcı ya da iddia makamını temsil eden kişi, bırakın avukatı, bir vatandaşa bile parmak sallayamaz, tehdit edemez. Bunları okudum ama tam tersini yaşadım, yaşayanlardan dinledim.

Buradaki aileler gerçekten çok acı günler yaşadı. Ama en acısı neydi, biliyor musunuz? Haysiyet cellatlığı. Lekelenmeme hakkının ihlali. Masumiyet karinesinin yerle bir edilmesi. Soruşturmanın gizliliğinin, tutuklu ya da gözaltındaki insanların aleyhine işletilmesi. Tutuklu yargılamanın bir cezalandırma yöntemine dönüştürülmesi.

Bir söz okuyacağım size: ‘Türkiye'de şahsım dahil hiç kimse eleştirilemez değildir. Çamur at, izi kalsın mantığıyla, tamamen nefret siyasetiyle kamu görevlilerimize, kabine üyelerimize karşı haysiyet cellatlığı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. İfade özgürlüğü, önüne gelene iftira atma serbestisi değildir. Hesap sorduğunu iddia eden herkes görevini sorumluluk bilinciyle yapmalıdır.’

Çok güzel söylemiş. Bu söz Sayın Cumhurbaşkanı'na ait. Ben de buradan söylüyorum: Kim ki yargılaması bitmeden, sonuçlanmadan birisi hakkında iftira atıyor, kim ki bir insan hakkında haysiyet cellatlığı yapıyor, kim ki bir insanın ailesini aşağılıyor, çocuğunu, gencini, evladını, annesini, babasını hırsız ilan ediyor; haysiyetsizdir, namussuzdur, şerefsizdir.”

12.13 HUKUKÇULARA TEŞEKKÜR

“Bu mücadelede bana bilgi veren kendi avukatlarım var. Ancak bu mücadelenin içinde olan hiçbir hukukçuyu elbette birbirinden ayırmıyorum. Bu büyük mücadelenin paydaşı oldukları için bütün hukukçulara teşekkürlerimi ve minnet duygularımı iletiyorum.

Hukukçu olmanın, avukat olmanın ne kadar önemli bir meslek olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu burada milim milim, santim santim yaşadım. Avukatlık, hava gibi, su gibi insan yaşamının kaynağıdır." (Sesi titredi, duygulandı)

12.10 "HER BİR ARKADAŞIMI KAHRAMAN GİBİ GÖRÜYORUM"

“Arkadaşlarımız vardı. Her birinin yaşamı bir kitaptır. Her birinin hayatı; başta aileleri olmak üzere insanlara yaşatılan zulmün, zalimliğin, tarifsiz duygularla kaleme alınması ve geleceğe aktarılması gereken hikâyelerini barındırıyor.

Bu anlamda her bir arkadaşım ile gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımın büyük bir kısmıyla burada tanıştım. Aralarında çok özel yoldaşlık yaptığım, İstanbul’a ve Beylikdüzü’ne birlikte hizmet ettiğim yol arkadaşlarım da var. Hepsini kucaklıyorum. Her birine kahraman gibi baktığımı bir kez daha vurguluyorum. Yalnızca ben değil, milletimizin büyük çoğunluğu da onlarla gurur duyuyor. Aileleri, dostları ve komşuları da onlarla gurur duyuyor.

Burada her gün kapıda hasretle ve umutla bekleyen insanlar var. Kilometrelerce yol kat ettiler. Belki de Silivri’ye geliş gidişlerinde dünyanın çevresini defalarca dolaşacak kadar yol yaptılar. Çünkü yalnızca duruşma dönemlerinde değil, duruşmaların dışında da buradaki insanların aileleri ziyarete geldi. Acılarını ve hasretlerini gidermeye çalıştılar. Bazıları görüşe gelemese bile kapıda bekledi.

Bu insanları hangi duygularla tarif edebilirim, bilmiyorum. Hepsini kucaklıyorum. Tarihi bir mücadele hattı kurdular. Aile Dayanışma Ağı adı altında bir araya geldiler.

Orada umutla bekleyen güzel aileler, eşler, çocuklar, anneler ve babalar var. Bazen fotoğraflarını gördüm, bazen televizyonda görüntülerini izledim. Henüz neden bu durumda olduklarını bilmeyen, anlam veremeyen küçücük çocuklar annelerini, babalarını ziyarete geldi. O minicik çocukların, gençlerin, evlatların ellerinden, yanaklarından öpüyorum. Hepsini sımsıkı kucaklıyorum.”

12.00 İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASI BAŞLADI

"Bugün burada istemediğimiz bir ortamda, insanlarımızın büyük kısmının şiddetle reddettiği bir yargılamanın içerisinde, Silivri'de bir kampüste, Avrupa'nın en büyük duruşma salonu diye tasvir edilen bir yerdeyiz. Her zamanki gibi Silivri'de cezaevinden geldim. Halkımıza insanlarımıza sesleneceğim. Kıymetli halkıma, başta İstanbullu hemşerilerimize tüm ülkemize, hatta dünyada demokrasinin adaletin yaşaması için mücadele edenlere, o evrensel değerlere kendini bağlı hissedenlere sesleneceğim."

İBB Davasının görüldüğü büyük salon tamamen doldu. İçeri giremeyenler dışarıda slogan atmayı sürdürüyor.

Mahkeme başkanının duyurduğu programa göre İmamoğlu ve avukatlarının savunmaları için çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri ayrıldı; duruşma 17 Ekim Cumartesi günü de sürecek.

ARA KARAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Heyet, ara kararını İmamoğlu ve avukatlarının savunmalarının tamamlanmasının ardından açıklayacak.

NE OLMUŞTU?

İBB davasının ilk duruşmasının 64. gününde iş insanı ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in avukatı Nergiz İnce'nin savunması, İmamoğlu'nun savunmasına başlayacağı gerekçesiyle yarıda kesilmişti. Aynı gün Ankara'da NATO Zirvesi devam ediyordu.

Verilen öğle arasının ardından İmamoğlu savunmasını yapmak için kürsüye gelmiş, mahkeme başkanı ile arasında savunma süresinin kısıtlılığı nedeniyle tartışma çıkan İmamoğlu, CMK 203 kapsamında duruşma salonundan çıkarılmıştı. Mahkeme, İmamoğlu'nun savunma hakkında feragat ettiğini söylemişti.

İMAMOĞLU SAVUNMA YAPAMAMIŞTI

İmamoğlu salondan çıkarılırken, "Benim Ankara'da yargılayacaklarım buradaki yargılamayı yönetmeye çalışıyor. Adalet Bakanlığı çöküş bakanlığıdır. Adalet millete aittir, ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim" ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu hakkında duruşmadaki, "Ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” sözlerini gerekçe göstererek “kamu görevlisini tehdit” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.