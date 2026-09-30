Sakarya genelinde iki gündür aralıklarla devam eden kuvvetli sağanak yağış, kent merkezinde ulaşımı aksatıp cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Adapazarı ilçesindeki sanayi sitesi mevkiinde de sağanak sonrası yolları su basması sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Caddelerin adeta göle döndüğü bölgede su birikintisini fırsata çeviren bir vatandaş, suların üzerinde ayaklı sörf tahtası (SUP board) ile kürek çekerek gezintiye çıktı. Zorlu hava şartlarına rağmen çevredeki vatandaşları gülümseten eğlenceli anlar, cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.