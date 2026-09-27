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Litvanya'nın başkenti Vilnius'un kırsalında bir araya gelenler, yılın daha karanlık yarısına geçişi simgeleyen sonbahar ekinoksunu geleneksel ritüeller ve etkinliklerle kutladı. Etkinlikte, Baltık geleneklerinde özel bir öneme sahip olan ateş yer alırken kutlamalarda dev saman heykelinin yakılması, ateş etrafında halka dansları ve ateş gösterisi de gerçekleştirildi.