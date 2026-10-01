Kaynak: İHA

Erzincan'da tulum peyniri üretiminin merkez noktası olan yüksek rakımlı yaylalarda, mevsim sonu bastıran şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte göçer üreticilerin barındığı bazı çadırları su bastı. Gün boyu bir yandan hayvanlarının bakımını üstlenip sağdıkları sütten geleneksel Erzincan tulum peyniri yapımını sürdüren besiciler, diğer yandan da çadırlarını ve sürülerini sağanaktan korumak için yoğun çaba sarf etti.

Aylar süren zorlu emeklerinin ve temel geçim kaynakları olan hayvanlarının zarar görmemesi için çamur ve su baskınlarına karşı mücadele veren üreticiler, iklim koşullarının ağırlaşmasına rağmen tulum peyniri üretim sezonunu tamamlayarak kışlık köylerine dönmeye hazırlanıyor.