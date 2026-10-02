Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy açık adres verdi: 6,5 ila 7 büyüklüğünde…

Depremin ardından bölgedeki tektonik hareketlilik ve fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy’un geçmişte yaptığı analizler yeniden gündeme geldi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki hareketliliği yorumlayan uzman isim, bundan sonraki süreçte özellikle Pamukkale Fayı üzerinde oluşan strese dikkat çekti. Bu değerlendirmeler sonrasında gözler Denizli ve çevresindeki fayların geçmişteki hareketlerine çevrildi. Özellikle Pamukkale çevresinin jeolojik yapısı, uzman açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri oldu.