Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de yaşanan 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yer bilimcilerin değerlendirmelerine çevrildi.
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy açık adres verdi: 6,5 ila 7 büyüklüğünde…
Şanlıurfa’daki 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından gözler başka bir fay hattına çevrildi. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 7 büyüklüğüne ulaşabilecek sarsıntı için kritik bölgeyi açıkladı. İşte dikkat çektiği o hat ve risk...Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü jeoloji uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, sarsıntı sonrası yaptığı değerlendirmelerde deprem riskinin öne çıktığı farklı bir bölgeye dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde 24 Eylül’de saat 10.40’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı; Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya’nın da bulunduğu çevre illerde hissedildi.
Depremin ardından bölgedeki tektonik hareketlilik ve fay hatlarını değerlendiren Üşümezsoy’un geçmişte yaptığı analizler yeniden gündeme geldi. Doğu Anadolu ve Güneydoğu’daki hareketliliği yorumlayan uzman isim, bundan sonraki süreçte özellikle Pamukkale Fayı üzerinde oluşan strese dikkat çekti. Bu değerlendirmeler sonrasında gözler Denizli ve çevresindeki fayların geçmişteki hareketlerine çevrildi. Özellikle Pamukkale çevresinin jeolojik yapısı, uzman açıklamalarında öne çıkan başlıklardan biri oldu.
BULDAN, KARAHAYIT, PAMUKKALE VE DENİZLİ HATTINA DİKKAT
Üşümezsoy, bölgenin ciddi bir kırılma potansiyeli taşıdığını belirterek Buldan, Karahayıt, Pamukkale ve Denizli hattının önemine işaret etti. Söz konusu fayın sismik geçmişi ve biriken enerjiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üşümezsoy, Pamukkale Fayı’nın 6,5 ila 7 büyüklüğünde deprem üretme kapasitesine sahip olduğunu savundu.
TARİHSEL DEPREMLER YENİDEN GÜNDEMDE
Pamukkale ve çevresinin geçmişte meydana gelen depremler bakımından dikkat çekici bir bölge olduğunu belirten Üşümezsoy, Laodikeia çevresinde tarih boyunca çok sayıda sarsıntı yaşandığını ifade etti.
Uzman ismin açıklamaları, bölgedeki deprem tehlikesini yeniden gündeme taşırken vatandaşlar ve yetkililer açısından da dikkat çekici bir uyarı olarak değerlendirildi. Bu nedenle bölgede yaşayanların, yapı güvenliği ve olası sarsıntılara karşı hazırlık konusunda güncel resmi uyarıları özellikle takip etmesi önem taşıyor.