Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

REKABETTE GALİBİYET SAYILARI EŞİT

Türkiye ile Belçika, bugüne kadar 7'si resmi, 4'ü özel olmak üzere toplam 11 kez karşı karşıya geldi.

İki ülke arasındaki rekabette taraflar 3'er galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Belçika'da 7, Türkiye'de ise 4 kez oynanan bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 17 gol kaydetti. Belçika ise Türkiye karşısında 18 kez gol sevinci yaşadı.