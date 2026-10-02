A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki üçüncü maçında Belçika deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlılar, gruptaki ilk iki maçında Fransa'ya 1-0, İtalya'ya ise 4-1 mağlup oldu.
Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Belçika'ya konuk oluyor. İlk iki karşılaşmasını kaybeden ay-yıldızlı ekip, deplasmanda ilk puanlarını almayı hedefliyor. Peki, Belçika-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...Furkan Çelik
Belçika karşısında turnuvadaki ilk puanlarını almak isteyen Milliler, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Orkun Kökçü forma giyemeyecek.
Cezası sona eren Uğurcan Çakır ise yeniden görev alabilecek.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Belçika ile Türkiye arasında UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup karşılaşması, 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 21.45'te başlayacak.
Mücadele, Belçika'nın Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadyumu'nda oynanacak.
BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçika-Türkiye karşılaşması, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
NORVEÇLİ HAKEM DÜDÜK ÇALACAK
Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Andres Olav Dale ve Ole Andres Jaukasen yapacak. Dördüncü hakem Marius Hansen Grotta olurken VAR'da Bastian Dankert görev alacak.
BELÇİKA VAN BOMMEL YÖNETİMİNDE ÜÇÜNCÜ MAÇINA ÇIKACAK
Dünya Kupası'nın ardından Rudi Garcia'nın yerine göreve getirilen Mark van Bommel, Belçika Milli Takımı'nın başında üçüncü karşılaşmasına çıkacak.
Belçika, Hollandalı teknik adam yönetiminde Uluslar Ligi'ndeki ilk iki maçında İtalya'yı 2-0 mağlup ederken Fransa'ya 1-0 yenildi.
TÜRKİYE'NİN MONTELLA YÖNETİMİNDEKİ 39. MAÇI
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasıyla birlikte teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 39'uncu maçına çıkacak.
İtalyan teknik adamın görev yaptığı dönemde 29'u resmi, 9'u özel olmak üzere toplam 38 karşılaşmaya çıkan ay-yıldızlı ekip, 21 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 5 beraberlik elde etti.
Milliler, Montella yönetiminde oynadığı bu karşılaşmalarda rakip fileleri 65 kez havalandırırken kalesinde 51 gol gördü.
REKABETTE GALİBİYET SAYILARI EŞİT
Türkiye ile Belçika, bugüne kadar 7'si resmi, 4'ü özel olmak üzere toplam 11 kez karşı karşıya geldi.
İki ülke arasındaki rekabette taraflar 3'er galibiyet alırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.
Belçika'da 7, Türkiye'de ise 4 kez oynanan bu müsabakalarda ay-yıldızlı ekip 17 gol kaydetti. Belçika ise Türkiye karşısında 18 kez gol sevinci yaşadı.
A MİLLİ TAKIM'IN ULUSLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Belçika-Türkiye | 2 Ekim Cuma 21.45
İtalya-Türkiye | 5 Ekim Pazartesi 21.45
Türkiye-Belçika |12 Kasım Perşembe 20.00
Fransa-Türkiye | 15 Kasım Pazar 22.45
TÜRKİYE-BELÇİKA MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu.
Belçika: Koen Casteels, Timothy Castagne, Wout Faes, Zeno Debast, Arthur Theate, Amadou Onana, Youri Tielemans, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard, Lois Openda.
A MİLLİ TAKIMA ADAY KADROSU
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye'nin 29 kişilik aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)