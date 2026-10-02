Ahmet Kıvanç, işçilerin en temel haklarından biri olan hafta tatiline ilişkin kritik uyarılarda bulundu.
Yargıtay son noktayı koydu: Tatil yanıyor, ek ücret geliyor
İşçilerin anayasal hakkı olan hafta tatiline ilişkin Yargıtay'ın katı sınırlarını hatırlatan Ahmet Kıvanç, çarpıcı 'Tatil yanıyor, ek ücret geliyor' detayını anlattı.Kaynak: Diğer
İşçi haklarının tarihsel süreçteki zorlu mücadelesine ve Yargıtay kararlarına dikkat çeken HaberTürk yazarı Kıvanç, işçinin tatil gününde yarım saat dahi çalıştırılmasının hafta tatilini hukuken ortadan kaldırdığını belirtti.
Hafta tatili hakkının anayasal bir güvence olduğunu vurgulayan Kıvanç, Türkiye'de bu hakkın ilk olarak 1924 yılında 394 Sayılı Kanun ile nüfusu 10 binin üzerindeki şehirlerde tanındığını hatırlattı.
Yazısında bu hakların kolay kazanılmadığına dikkat çeken yazar, durumu şu sözlerle ifade etti:
"İşçilerin bugün kullandığı hakların hemen hemen tamamı, uzun mücadeleler sonucu elde edilmiştir. Zorlukla elde edildiğinin farkında olunursa, korumak için de mücadele edilir."
4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, 6 gün aralıksız çalışan bir işçinin 7'nci gün kesintisiz en az 24 saat hafta tatili yapma hakkı bulunduğunu belirten Kıvanç, geçen yıl yapılan yasal değişiklikle bu kuralın turizm sektöründe esnetilmesini eleştirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli tesislerde işçilerin 10 gün çalıştırılıp 11'inci gün tatil yaptırılabildiğini belirten yazar, bu durumun diğer iş kolları için de bir emsal teşkil edebileceği tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti:
"Turizm sektörünün ardından maalesef başka sektörlerden de hafta tatilinin 11’inci güne kaydırılması konusunda talepler geliyor. Önümüzdeki yıllarda yeni sektörlerin eklenmesi sürpriz olmayacak."
Hafta tatilinin hesaplanmasında kanuni izinlerin, mazeret günlerinin ve raporlu olunan sürelerin de fiilen çalışılmış gibi sayıldığını hatırlatan Kıvanç, Yargıtay'ın bu konudaki tavizsiz tutumunu köşesine taşıdı.
Hafta tatilinin 24 saatten az olamayacağını belirten Kıvanç, milyonlarca çalışanı ve işvereni ilgilendiren şu kritik bilgiyi paylaştı:
"Hafta tatili Anayasal güvence altındaki bir hak olduğundan ve kanun da emredici hüküm içerdiğinden, Yargıtay hafta tatili konusunda kesin sınırlar belirliyor. İşçinin hafta tatilinde yarım saatliğine de olsa işe çağrılması, çalıştırılması, hafta tatilini hiç kullanmadığı anlamına geliyor. İşçi onayı olmadan hafta tatilinde çalıştırılamaz. Kendi rızasıyla hafta tatilinde çalışması halinde ise ilave bir günlük ücret verilir."