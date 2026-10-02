Yargıtay son noktayı koydu: Tatil yanıyor, ek ücret geliyor

"Hafta tatili Anayasal güvence altındaki bir hak olduğundan ve kanun da emredici hüküm içerdiğinden, Yargıtay hafta tatili konusunda kesin sınırlar belirliyor. İşçinin hafta tatilinde yarım saatliğine de olsa işe çağrılması, çalıştırılması, hafta tatilini hiç kullanmadığı anlamına geliyor. İşçi onayı olmadan hafta tatilinde çalıştırılamaz. Kendi rızasıyla hafta tatilinde çalışması halinde ise ilave bir günlük ücret verilir."